Winnicki: Nie wykluczam całkowicie zamachu, ale Macierewicz tego nie udowodnił

Zawiadomienie o "zamachu" na prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego było przedmiotem rozmowy na antenie Radia ZET.

Winnicki: Kaczyński i Tusk grają

Reprezentujący Konfederację Robert Winnicki ocenił, że w sprawie Smoleńska mamy do czynienia z trzema katastrofami.

Pierwsza dotyczy organizacji wizyty w 2010 roku. – Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Premiera wdały się w spektakl przepychanek (…) Ponadto, nikt z czynników decyzyjnych nie miał problemu z tym, żeby nie tylko prezydenta, ale także wielu najważniejszych urzędników państwowych i dowództwo wojskowe wsadzić do jednego samolotu, który leciał do Rosji. To jest miara niefrasobliwości rozłożonej pomiędzy te dwa ośrodki – powiedział Winnicki.

Druga katastrofa to katastrofa smoleńska sama w sobie, a trzecia to "katastrofa posmoleńska". – To sytuacja, w której Tusk wypuszcza z butelki dżina Janusza Palikota, który robi żenujące rzeczy, Kaczyński wypuszcza i niestety nie chowa dżina pod tytułem Antoni Macierewicz, który w sposób żenujący gra tą katastrofą, co było już wielokrotnie opisywane – powiedział poseł Konfederacji.

– Po dziś dzień mamy w Polsce do czynienia z czymś, co zostało nazwane "tupolewizmem", czyli zbrodniczą niefrasobliwością elit, które reprezentują Kaczyński i Tusk. Oni toczą tą grę po dzień dzisiejszy – dodał poseł.

Winnicki: Macierewicz nie udowodnił

Pytany o ewentualność celowego działania rosyjskiego w Smoleńsku Winnicki odparł, że to mogło się wydarzyć.

– W świetle wiedzy, którą posiadam uważam zamach za mało prawdopodobny, ale go całkowicie nie wykluczam. Nie można go w tej chwili wykluczyć. Natomiast na pewno wiem, że nie udowodnił go Antoni Macierewicz – podkreślił Robert Winnicki.

Zawiadomienie o "zamachu" w Smoleńsku

Podkomisja smoleńska, którą kieruje był szef MON Antoni Macierewicz, złożyła w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeprowadzenia "zamachu" na życie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i „morderstwa” 95 osób. Zdaniem Macierewicza są nowe, niepublikowane materiały o „zamachu”, ale prokuratura nie prowadzi postępowania w zakresie tego wątku.

O zawiadomieniu dotyczącym prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa z artykułu 134 kodeksu karnego – przestępstwa "zamordowania" prezydenta Rzeczypospolitej mówił w trakcie obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński. Szef PiS wyraził nadzieję, że znajdą się "odważni" prokuratorzy, którzy podejmą tę sprawę.

