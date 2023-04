Długa lista obietnic na konwencji Lewicy "Polska wieś wspólne dobro"

Politycy PiS, PO, Konfederacji, Lewicy, PSL i Polski 2050 coraz intensywniej jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami. Mimo, że do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, część z tych partii prześciga się w składaniu niezliczonej ilości obietnic.

W sobotę swoją konwencję programową na temat rolnictwa zorganizowała Nowa Lewica. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Polska wieś wspólne dobro". Politycy zaprezentowali serię krótkich przemówień na tle miejsc związanych z wsią.

Biedroń: Kaczyński podzielił Polskę

Robert Biedroń zwrócił się do lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, który tego dnia także miał swoje wystąpienie.

– Dzisiaj prezes Kaczyński jest w Janowie Lubelskim. Zamierza objechać Polskę w ramach cyklu "Polska jest jedna". Panie prezesie Kaczyński, to pan podzielił Polskę, to pan doprowadził do tego, że dzisiaj nie ma jednej Polski – powiedział współprzewodniczący Lewicy.

– Jest Polska podzielona, którą trzeba znów zjednoczyć, zbudować wspólnotę. Dlatego Lewica dzisiaj apeluje do całej opozycji: pokażmy, że chcemy połączyć Polskę – dodał Biedroń.

Arkadiusz Iwaniak zarzucił formacji rządzącej „zdradę”. – PiS zdradził wieś wielokrotnie. W ostatnich miesiącach to po prostu udowodnił. Ale Lewica dotrzymuje słowa, bo obiecaliśmy że wprowadzimy Polskę do Unii Europejskiej i rolnicy na tym skorzystają i tak się też stało – mówił polityk.

– Politycy PiS kierujący ministerstwem rolnictwa zlekceważyli sprawę ukraińskiego zboża. Od kilku tygodni rozwiązują problem, który sami stworzyli. Przez miesiące przymykali oczy na ukraińskie zboże – powiedział Iwaniak, dodając, że od lipca do naszego kraju wjechały 4 miliony ton. – Kto miał na nim zarobić ten zarobił. Prawda wyjdzie na jaw. Jest jednak problem do rozwiązania. Mamy swój plan jak to zrobić – oznajmił.

Przedstawiła też infografiki, na których wypisała 15 najważniejszych punktów swojego programu dla obszarów wiejskich.

Obietnice Lewicy

Zaprezentowana przez Lewicę lista obietnic jest dość pokaźna. Zawiera zasadniczych 15 punktów.

Dofinansowanie samorządów na modernizację targowisk

Rozwój OZE, w tym przez tworzenie spółdzielni energetycznych

Szkolne wycieczki agroturystyczne

Odbudowa transportu publicznego na obszarach wiejskich

Szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, biblioteka dostępne dla mieszkańców wsi

Szerokopasmowy internet na obszarach wiejskich

Budowa sieci kanalizacyjnych na obszarach wiejskich

Diety, bezpłatne przejazdy i status funkcjonariuszy publicznych dla sołtysek i sołtysów

Maksymalne 30-dniowe terminy płatności przez markety, firmy skupowe dla dostawców żywności

Ochrona rynku wewnętrznego poprzez kontrolę jakości importowanej żywności

Uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy rolnika

Ustawowy zakaz kupowania żywności od rolnika poniżej kosztów wytworzenia.

Wsparcie produkcji żywności ekologicznej

System ubezpieczeń upraw i hodowli oparty o Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Walka z suszą poprzez program małej retencji.

