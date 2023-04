Celibat pod ostrzałem

Argentyński portal Infobae opublikował 10 marca nagranie wywiadu z papieżem Franciszkiem. Wśród wielu tematów był również celibat. Pytany o możliwość zawierania małżeństw przez księży papież stwierdził, że co do zasady „nie ma przeciwwskazań”, bo – jak tłumaczył – celibat nie jest zakorzeniony w tym, co wieczne, tak jak kapłaństwo; przeciwnie, jest „tymczasowy” w tym sensie, że stanowi kościelną dyscyplinę. Indagowany przez dziennikarza, czy wobec tego dyscyplinę bezżenności można byłoby zrewidować, odparł twierdząco, wskazując na przykład chrześcijaństwa wschodniego.

Tak się akurat składa, że papież będzie miał doskonałą okazję do „rewizji” celibatu. 9 marca, a więc zaledwie dzień przed publikacją wywiadu, Kościół katolicki w Niemczech postanowił poprosić Stolicę Apostolską o wydanie zgody na małżeństwa księży. Niemcy chcieliby pójść w nieco inną stronę niż chrześcijanie wschodni, gdzie konieczne jest zachowanie porządku: najpierw małżeństwo, potem kapłaństwo, nigdy odwrotnie. Kościół za Odrą pragnie znieść to ograniczenie, pozwalając także już wyświęconym kapłanom na wstępowanie w związki małżeńskie. W specyficznym kontekście niemieckim należałoby zadać tylko pozornie złośliwe pytanie: