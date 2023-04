"Po ulicach chodzisz?". Żukowska punktuje Mentzena

Jeden z liderów Konfederacji i prezes partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen znany jest ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie często publikuje krótkie nagrania, w których analizuje sytuację w Polsce.

"Żyjemy w kraju, w którym nikt nie wie, ile mamy wszystkich podatków, składek i opłat. I ludzie, którzy do tego bałaganu doprowadzili, będą mi jeszcze wmawiać, że tego bałaganu nie da się posprzątać. Da się. Tylko trzeba ich od tego odsunąć. Podatki mogą być niskie i proste" – pisał kilka dni temu polityk.

W innym wpisie Mentzen zaapelował: "Dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje powinny być standardem dla pracującego Polaka. Niestety, owoce naszej pracy są nam zabierane przez państwo i wydawane na głupoty, marnowane lub zwyczajnie kradzione. Zamiast domu dla siebie, mamy wtedy Willę plus dla pisowca".

W sobotę polityk stwierdził natomiast: "Jako jedyni opowiadamy się za obniżką podatków, radykalnym ich uproszczeniem, zatrzymaniem rosnącego rozdawnictwa i odbiurokratyzowaniem gospodarki. Nie ma innej partii, która ma te cele. Dlatego musimy przewrócić stolik, przy którym siedzą PiS, PO, TVP i TVN".

Żukowska odpowiada Mentzenowi ws. podatków

Na kolejny wpis lidera Konfederacji odpowiedziała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. W sobotę na profilu Nowej Nadziei pojawił się wpis, w którym Mentzen po raz kolejny krytykuje płacenie podatków.

– Jeżeli chcemy leczyć, oszczędzać na emeryturę, kształcić dzieci czy oglądać telewizję na poziomie wyższym niż dziadowski to i tak muszę za to zapłacić i korzystać z prywatnych usług. Po co mamy płacić podatki za kiepskie usługi z których i tak nie korzystamy? – pyta polityk w nagraniu.

"Po ulicach chodzisz? Po drogach jeździsz? Korzystasz z prądu? Raka gdzie będziesz leczył? Karetka dokąd Cię zawiezie, jak Cię kolega Janusz swoim suvem potrąci?" – skomentowała wypowiedź Mentzena Żukowska.

