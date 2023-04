Toksyczny gadżet

Na szczycie list prezentów (a wiemy, że takie listy powstają) zwykle jest smartfon. Nawet jeśli dziecko od kilku lat już korzysta z telefonu, to dla wielu pierwsza komunia będzie okazją, by wymienić gadżet na nowszy model. Jestem w trakcie lektury książki Manfreda Spitzera „Epidemia smartfonów” i właśnie ją poleciłbym jako prezent na komunię. Jeśli rodzice, dziadkowie lub np. nowy partner mamy uważnie ją przeczytają i wyciągną wnioski, to w dłuższej perspektywie korzyści mogą być znaczące.