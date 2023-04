Co powstrzymuje Ukrainę przed ofensywą? Padła niespodziewana odpowiedź

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział, że "prawdziwa” kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy rozpocznie się za około miesiąc. W tej chwili Ukraińcom najbardziej przeszkadza deszczowa pogoda.

Jak stwierdził estoński polityk w rozmowie z publicznym estońskim nadawcą: "Jeśli posłuchasz opinii [wyrażonych w bazie Ramstein - przyp. red.], to może minąć kolejny miesiąc, zanim będziemy mogli mówić o prawdziwej kontrofensywie. Jeśli pogoda się zmieni, to może się zdarzyć nawet wcześniej. Jeśli nie, to minie miesiąc, może dwa”.

Co powstrzymuje Ukrainę?

Według Pevkura brak czołgów, np. Abrams ze Stanów Zjednoczonych, nie jest główną przeszkodą dla ukraińskiej armii. Głównym problemem jest deszczowa pogoda, która utrudnia ruch maszyn.

– Czołgi Abrams nie są decydujące w ofensywie wiosennej. Koalicja Leopardów była silna i dość dużo sprzętu zostało już przetransportowane na Ukrainę. Sporo jest też w drodze. Największą przeszkodą w kontrofensywie, jaka prawdopodobnie nastąpi, jest pogoda. Pogoda jest dość deszczowa, co utrudnia przemieszczanie ciężkiego sprzętu. Ukraińcy raczej czekają na poprawę pogody, aby rozpocząć wyzwalanie terytoriów na większą skalę – stwierdził Pevkura.

Ukraińska kontrofensywa

W jednym z wywiadów szef centrum wywiadu Ministerstwa Obrony Estonii płk Margo Grosberg zakładał, że kontrofensywa Ukrainy rozpocznie się 9 maja. Jednak sytuacja na froncie i pogoda mogą wpłynąć na termin.

Oficer poinformował również o zamiarach Rosji udaremnienia przyszłych ataków Sił Zbrojnych Ukrainy. W tym celu Rosjanie gromadzą rakiety i zamierzają ich użyć do uderzenia w cele wojskowe.

Były specjalny przedstawiciel Departamentu Stanu USA na Ukrainie Kurt Volker uważa, że przyszła kontrofensywa Ukrainy będzie poważna.

