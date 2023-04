Jaka jest przyszłość Konfederacji? Warzecha zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– W najnowszym, majówkowym wydaniu tygodnika znajdą Państwo jak zawsze dużo ciekawych materiałów (...) i analiz (...). Temat okładkowy naszego numeru to wzlot sondażowy Konfederacji – mówi publicysta w wideo.

Czy Konfederacja ma szansę zająć tak wysokie miejsce w sondażach na dłużej niż tylko kilka miesięcy? Czy stanie się na długi czas czwartą, a może i trzecią siłą polityczną w Polsce? Na te pytania odpowiedzą Piotr Semka, Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha w swoich tekstach.

W nowym numerze znajdziecie Państwo także analizę expose ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua autorstwa Marka Jurka, ciekawy tekst dotyczący działalności Jacka Bartosiaka stworzony przez Jana Fiedorczuka oraz poruszający artykuł o dalszych losach Tomasza Komendy napisany przez Zuzannę Dąbrowską.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Wojna na Ukrainie niewątpliwie będzie jednym z wiodących tematów kampanii prezydenckiej w USA. Spór polityczny w Stanach Zjednoczonych toczy się bowiem także o to. Niedawny wyciek tajemnic Pentagonu jeszcze bardziej go zaostrzy – zauważa Wojciech Golonka w tekście “Czy Ukraina straci wsparcie?”.

– Co pewien czas pojawiała się informacja, że ci, którzy zdecydowali się napisać życiorys kard. Henryka Gulbinowicza od nowa i oskarżyć go o współpracę z bezpieką, powinni uważać, bo jego zapiski mogą nagle „wypłynąć” i wtedy zatrzęsie się ziemia. Oto są. Nieznane pamiętniki kard. Henryka Gulbinowicza odnalazły się we Wrocławiu – pisze Agnieszka Bugała w tekście “Nieznane pamiętniki kardynała odnalezione”.

– Chiny robią wszystko, by jak najszybciej doścignąć USA i Rosję pod względem wielkości arsenału jądrowego. Perspektywa mierzenia się nie z jedną potęgą atomową, jak do tej pory, ale z dwoma naraz oznacza też przewrót w amerykańskiej myśli strategicznej – stwierdza Piotr Włoczyk w artykule “Trzecia potęga na horyzoncie”.