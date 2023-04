Tusk postawił odważną tezę. Morawiecki: Myślałem, że pęknę ze śmiechu

W niedzielę, w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne", Mateusz Morawiecki odwiedził województwo lubuskie, gdzie spotkał się m.in. z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego. Szef rządu przypomniał dokonania Zjednoczonej Prawicy i zestawiał je z działaniami rządu poprzedników. Premier zakpił też ze słów Donalda Tuska o dokonaniach Platformy Obywatelskiej.

Morawiecki kpi

Morawiecki pytał słuchaczy o to, czego w czasach ośmioletnich rządów dokonała Platforma Obywatelska. Podał konkretne przykłady inwestycji. Zdaniem szefa rządu, PO zawiodła we wszystkich aspektach związanych z inwestycjami, szczególnie jeśli chodzi o wyrównywanie szans między bogatymi a biednymi regionami kraju.

– Czy były inwestycje w drogi gminne, powiatowe w takim zakresie, jak my wprowadziliśmy? Nie było. Czy były programy budowy obwodnic? Nie było. Inwestycje w szkoły, modernizacje, w żłobki, w przedszkola - czy było coś takiego? Nie było. (...) To jest ta podstawowa różnica między naszymi przeciwnikami, a nami – powiedział.

W pewnym momencie polityk zakpił ze słów Donalda Tuska, który stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość mogło wprowadzać swoje programy socjalne, ponieważ PO zostawiła na nie środki finansowe. – Ja wtedy myślałem, że pęknę ze śmiechu jak Chryzyp – powiedział premier przywołując postać ateńskiego filozofa.

Dług PO

Szef rządu stwierdził, że w czasach PO-PSL rosło "pięć rzeczy": bezrobocie, bieda, dług publiczny, uzależnienie od Niemiec i uzależnienie od Rosji. Jego zdaniem, obecnie polskie finanse są w dużo lepszym stanie niż za czasów poprzedników.

– Oni nie tylko nie stosowali tarcz antykryzysowych, czyli np. 200 mld zł na ratowanie miejsce pracy, ale zabrali oszczędności Polaków z Otwartego Funduszu Emerytalnego – powiedział.

Morawiecki przypomniał także, że w momencie obejmowania władzy przez PO-PSL w 2007 roku relacja długu publicznego do PKB wynosiła ok. 47 proc. Kiedy doszło do zmiany władzy w 2015 roku stosunek ten wynosił 56-57 proc.

– Niech wszyscy ekonomiści zmierzą się z tą rękawicą, którą rzucam ekonomistom mainstreamowym PO - gdyby nie zabrane pieniądze z Otwartego Funduszu Emerytalnego, przekroczylibyście dług konstytucyjny (...). To wstyd dla PO, całkowity wstyd – powiedział premier.

