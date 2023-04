Premier: Rzucam rękawicę mainstreamowym ekonomistom z PO

Szef rządu zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym wskazał na zmiany w polityce gospodarczej i społecznej, które przez ostatnich 8 lat zostały wprowadzone w życie.

Morawiecki przypomniał, że wprowadzenie wszystkich programów społecznych było możliwe dzięki naprawie finansów publicznych. Dzięki odpowiednim reformom na tym polu, wydatki budżetowe mogą być na odpowiednio wysokim poziomie, a programy społeczne są kontynuowane.

"Podołaliśmy problemom"

Premier napisał także, że rząd podołał problemom wywołanym przez zimę, wojnę na Ukrainie i kryzys energetyczny.

"W środku globalnego kryzysu gospodarczego (który oni przepowiadali, że nas przygniecie) mamy dużo lepsze wyniki sektora finansów publicznych niż nasi poprzednicy z rządu PO-PSL" – napisał Morawiecki na Facebooku.

Polityk napisał, że obecnie Polska jest państwem, w którym funkcjonuje najniższy klin podatkowy (bądź jeden z 2-3 najniższych w zależności od jakiej kategorii) wśród 22 krajów Unii Europejskiej należących do OECD. Morawiecki chwali się, że jego rząd zrealizował marzenie przedsiębiorców w kraju: niskie podatki dla firm i dla pracowników.

"Otworzyliśmy nasz kraj na układ komunikacyjny północ-południe, co daje znakomite szanse rozwojowe. W ostatnich latach prawie 10-krotnie podnieśliśmy kwotę wolną od podatku (z około 3000 zł do 30 000 zł) i obniżyliśmy stawkę podatkową z 18% na 12%. Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 000 zł – a to oznacza, że w kieszeniach polskich pracowników jest dodatkowy bufor finansowy, który amortyzuje konsekwencje inflacji. Ona zresztą będzie nareszcie spadać – myślę, że już od kwietnia zobaczymy mocny spadek inflacji" – wyliczał dalej Morawiecki.