"Polska mogła to wszystko powstrzymać". Gorzkie słowa Jakiego

Kwestia polityki wobec Unii Europejskiej jest od miesięcy kością niezgody pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Politycy obu partii wielokrotnie spierali się, także publicznie, o sposoby negocjacji z Brukselą, zwłaszcza w kontekście sporu o reformę wymiaru sprawiedliwości.

Jak przyznał europoseł partii Zbigniewa Ziobry Patryk Jaki, kwestie europejskie są "najsłabszym elementem wspólnej polityki" obu ugrupowań.

– Tu nie ma co ukrywać, dlatego że udało nam się osiągnąć wspólnie wiele sukcesów, na przykład na płaszczyźnie bezpieczeństwa. To jest nasza wspólna praca. Ale rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o ten obszar związany z Unią Europejską to mamy przekonanie, że zamiast być coraz lepiej, jest coraz gorzej – powiedział.

Fit for 55

Jaki powiedział, że obecnie w Unii Europejskiej trwa zmiana traktatów, która spowoduje, że "praktycznie wszystkie uprawnienia suwerennego państwa, kluczowe, również dotyczące podatków, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, mają trafić do kompetencji unijnych, jako niemieckiego pośrednika".

Jako szczególny przykład, Jaki podał proekologiczny program Fit for 55, za pomocą którego Bruksela zamierza doprowadzić wszystkie państwa UE do zeroemisyjności. Jak ocenił europoseł, ten program powstał również po to, aby "docisnąć Polskę". Dużą winę w tej sprawie ponosi premier Morawiecki, który nie zawetował kontrowersyjnych rozwiązań podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

– Było możliwe polskie weto, tylko potrzebna była odwaga i można było uratować całą Europę przed tym szaleństwem ideologicznym – stwierdził.

Jaki przypomniał, że pakiet Fit for 55 to przede wszystkim propozycje nowych podatków dla branży transportowej, lotniczej i motoryzacyjnej. Jego zdaniem Polska "mogła to wszystko powstrzymać".

