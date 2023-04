Rewanż Biden vs Trump? Ta perspektywa niekoniecznie porywa Amerykanów

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 14 do 18 kwietnia. O wynikach pisze amerykański The Hill.

Większość nie chce Trumpa i Bidena

60 proc. Amerykanów ankietowanych przez NBC News uważa, że Donald Trump nie powinien kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Aż 30 proc. z tej liczby stanowią respondenci, którzy zadeklarowali się jako wybory Partii Republikańskiej.

Jeszcze gorszy wynik otrzymał w badaniu urzędujący prezydent Joe Biden. W ocenie 70 proc. pytanych Amerykanów nie powinien on ubiegać się o drugą kadencję. Ocenę taką wyraziło aż 51 proc. wyborców Demokratów.

„Najnowsze wyniki są zgodne z innymi sondażami wskazującymi na niski entuzjazm elektoratu wobec Trumpa i Bidena, którzy przygotowują się do ewentualnego rewanżu w 2024 roku. Trump rozpoczął swoją kampanię w listopadzie, tuż po wyborach parlamentarnych, a Biden ma wejść do wyścigu wkrótce” – pisze The Hill.

DeSantis przegrywa

Badanie NBC News jest jednak kolejnym, które potwierdza, że Donald Trump ma wyższe notowania, niż jego jedyny ewentualny republikański kontrkandydat, który może stanowić realne zagrożenie dla jego ponownej nominacji. Przewaga Trumpa nad Ronem DeSantisem to aż 15 punktów procentowych. Gubernator Florydy nie ogłosił jeszcze swojego startu, a część komentatorów wskazuje, że z uwagi na wyraźną przewagę Trumpa, może to wcale nie nastąpić.

Urzędujący prezydent

Jeśli chodzi zaś o Partię Demokratyczną, to kandydatura Bidena wydaje się na ten moment bardzo prawdopodobna. Mimo swoich 80 lat, urzędujący prezydent zamierza kandydować. Zgodnie z niepisaną zasadą w takiej sytuacji partia nie wystawia kontrkandydatów do prawyborów.

W badaniu 41 proc. zarejestrowanych wyborców zaznaczyło, że jeśli Biden będzie ubiegał się o reelekcję to “zdecydowanie lub prawdopodobnie” na niego zagłosują. W grupie tej było 88 proc. Demokratów.

