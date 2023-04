"Dla nas to jest priorytetem". Rzecznik rządu: Nie będziemy się oglądać na KE

W ubiegły piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjętych przez rząd rozwiązaniach, które mają złagodzić skutki kryzysu zbożowego, jaki w ostatnich tygodniach uderzył w polskich rolników.

Szef rządu zapowiedział podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,2 zł do 1,46 zł i wystąpienie o zgodę Komisji Europejskiej i przeznaczenie kolejnych 54 gr do litra oleju napędowego. Ponadto za paliwo zakupione od w lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc (to są właśnie te 54 gr na litr oleju napędowego). Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia br.

Z kolei minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że cena pszenicy nie będzie mogła być niższa niż 1,4 tys. zł za tonę. Na tej podstawie oszacowano dopłaty do 1 ha, które mają wynieść 2,2 tys. zł. Dopłaty mają objąć również inne zboża, będą zróżnicowane w zależności od województwa

Zdecydowane działania

Pytany o kwestię pomocy dla rolników oraz ewentualnej reakcji na nią ze strony Komisji Europejskiej rzecznik rządu zapewnił, że Polska nie będzie "oglądała się" na Brukselę, ale wdroży zapowiedziane w ubiegłym tygodniu działania pomocowe.

– My musimy rolnikom pomóc teraz, więc będziemy te działania podejmować. Z pewnym ryzykiem oczywiście ze strony Komisji Europejskiej, ale dla nas to jest w tej chwili priorytetem – powiedział Piotr Müller w "Graffiti” Polsat News.

Rzecznik odpowiedział również na pytanie o plany rządu w sprawie przedłużenia zerowego VAT-u na żywność. Zdaniem Müller, to "najbardziej zasadne rozstrzygnięcie".

– Widzimy, że skutki inflacyjne jeszcze są w szczególności w obszarze żywności widoczne. My zawsze patrzymy na koszyk podstawowych produktów, a w tym koszyku podstawowych produktów żywność jednak jest bardzo istotnym elementem – wyjaśnił.

Czytaj też:

Müller: Pomoc militarna Polski dla Ukrainy wyniosła łącznie ponad 10 mld złCzytaj też:

Szokujące słowa Sienkiewicza. Rzecznik rządu: Nie na miejscu