Kułeba naciska na NATO. "Czas przestać szukać wymówek"

"Na Ukrainie i jej zachodnich partnerach spoczywa obowiązek zakończenia konfliktu, odniesienia sprawiedliwego zwycięstwa, które gwarantuje pokój i stabilność w Europie dla przyszłych pokoleń" – napisał na łamach portalu Foreign Affairs szef ukraińskiej dyplomacji. Polityk przekonuje, że Ukraina powinna stać się członkiem NATO szybciej niż później i jest to krok konieczny.

"Czas, by Sojusz przestał szukać wymówek i rozpoczął proces, który doprowadzi do ostatecznego przyjęcia Ukrainy do NATO. Potrzebujemy jasnego pisemnego stanowiska sojuszników, które wytyczy drogę do akcesji" – domaga się minister.

Wspólna odpowiedzialność

Kułeba przekonuje, że wojna Rosji z Ukrainą "to coś więcej niż zabijanie Ukraińców i kradzież naszej ziemi". "Prezydent Władimir Putin stara się zniszczyć same fundamenty europejskiego ładu bezpieczeństwa, który ukształtował się po 1945 roku. Dlatego stawka jest tak wysoka, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej wspólnoty euroatlantyckiej" – przekonuje szef MSZ Ukrainy.

"Ukraina nie wywołała tej wojny. Ani Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z NATO. Rosja rozpoczęła tę wojnę. Ale to na Ukrainie i jej zachodnich partnerach spoczywa obowiązek zakończenia konfliktu i odniesienia sprawiedliwego zwycięstwa, które gwarantuje pokój i stabilność w Europie dla przyszłych pokoleń" – tłumaczy dalej Dmytro Kułeba.

Minister zaznacza, że sojusz NATO "jest zarówno gwarantem bezpieczeństwa, jak i wyrazem wspólnej przyszłości politycznej. Ale siła sojuszu wynika z woli politycznej jego członków, której bardzo brakowało, jeśli chodzi o przyjęcie Ukrainy". Dmytro Kułeba opisuje dalej historyczny kontekst starań Ukrainy o wejście do NATO. Polityk zaznacza, że nie podważa zaangażowania krajów Paktu Północnoatlantyckiego we wspieranie Kijowa w obecnej wojnie, ale kwestionuje długofalową strategię NATO wobec swojego państwa.

