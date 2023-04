Hołownia ma dość. "Odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca"

Szef Polski 2050 zorganizował na Facebooku transmisję na żywo. Jeden z widzów zapytał, czy dobrze rozumie, że "widzimy się wszyscy na marszu 4 czerwca ".

– Słuchajcie, odpuśćcie sobie, odpuśćmy sobie naprawdę z tym marszem 4 czerwca. Co to za jakaś nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko inne? 4 czerwca jest 4 czerwca. Co zrobimy 4 czerwca, czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie, że my pomaszerujemy w Warszawie? Pamiętacie marsze w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Pamiętacie te sondaże, które wtedy pokazywały wspaniałe zwycięstwo? Marszami w Warszawie wyborów się nie wygrywa – odpowiedział Szymon Hołownia

Hołownia: Mamy już poplanowane swoje rzeczy

Zaznaczył, że z pewnością część działaczy jego partii weźmie udział w wydarzeniu. – Bardzo się z tego cieszę. Natomiast 4 czerwca to jest jak wiecie data specjalna w kalendarzu Polaków, naszym też, Polski 2050, i my od dawna mamy poplanowane rzeczy w całej Polsce, właśnie ze względu na to, że to tak specjalna data. Ja uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać – mówił dalej

– Natomiast jesteśmy oczywiście otwarci. Do 4 czerwca jest mnóstwo, mnóstwo czasu w którym można różne decyzje podejmować. Na razie komunikat, który ja słyszałem, jest bardzo prosty, wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik PO: to jest marsz PO, organizowany przez PO, inne partie nie są zaproszone. Słyszałem to chyba w Radiu ZET na własne uszy – stwierdził lider Polski 2050.

– My będziemy robili w tym dniu swoje. Naprawdę, błagam, bo tu się zaczyna nowa dyskusja o jednej liście. To znaczy szukanie magicznych pigułek, które sprawią, że nagle wszystko się odwróci i zmieni – podsumował Hołownia.

