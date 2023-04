Filiks do Hołowni: Stałeś się liderem opozycji

Na początku marca posłanka PO Magdalena Filiks poinformowała o śmierci swojego 15-letniego syna. Niedawno media ujawniły, że chłopiec był ofiarą pedofila. Sprawa śmierci 15-latka wywołała lawinę komentarzy.

Filiks o marszu 4 czerwca

Od wiosny posłanka nie udzielała się w mediach społecznościowych (wyjątkiem był post ze zdjęciem syna Filiks), jednak w środę rano polityk zabrała głos w sprawie marszu 4 czerwca. Przypomnijmy, że w połowie miesiąca lider PO, Donald Tusk zapowiedział marsz "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską", zapraszając do udziału wszystkich przedstawicieli opozycji.

"Organizując protesty i marsze przez kilka lat wiedziałam i wszyscy wiedzieliśmy, że żaden z nich nie obali dyktatury. One pokazywały opór, uświadamiały społeczeństwo o ich prawach i mobilizowały nas - budując wspólnotę tych, którym nie było obojętne. Dawały nadzieję i siłę" – napisała Filiks.

"Dziś jeszcze bardziej niż wtedy potrzebna jest i mobilizacja i wiara i poczucie sensu. Przez te lata okazało się, że jest gorzej, niż się zapowiadało. Mamy do czynienia z całym aparatem korupcji, przemocy i nadużyć. To nie będą zwykle wybory / to będzie walka o wolność" – tłumaczy dalej polityk.

"Nie wiem dziś czy sama dam radę, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie było tam tych wszystkich, którzy chcą powrotu praworządności w Polsce. Dla polityków i polityczek to nie jest przywilej, to jest obowiązek. Wszyscy jesteśmy liderami i niesiemy odpowiedzialność za przyszłość" – dodała Filiks.

W serii wpisów posłanka KO zwróciła się również do lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, który namawia do odwołania manifestacji. "I chciałabym jedno ważne zdanie do Ciebie. Szymonie. Mówisz, że nie jesteś liderem opozycji. Otóż - stałeś się nim. Cześć moich przyjaciół poszła za Tobą jak w dym. Teraz odpowiadasz za to, co »oswoiłeś«. Życząc dobrze Polsce życzę Tobie żebyś o tym pamiętał" – podkreśla polityk.

