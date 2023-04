Schetyna o swojej przyszłości: Rozmawiałem z Tuskiem

Grzegorz Schetyna w rozmowie z radiową Trójką zapewnił, że wystartuje w wyborach do Sejmu. Podkreślił przy tym, że zbliżające się wybory parlamentarne będą niezwykle ważne.

– Rozmawiałem z przewodniczącym Tuskiem i zgłosiłem deklarację startu w wyborach. Teraz jest taki czas budowania relacji między środowiskami decyzyjnymi. Wszyscy wiemy jak ważne będą te wybory, napewno zdaje sobie z tego sprawę Donald Tusk. Jest on liderem opozycji, dzisiaj demokratycznej, prowadzi i jestem przekonany o tym, Koalicję Obywatelską do zwycięstwa – stwierdził w „Salonie Politycznym Trójki”.

Schetyna: Proces integracji służy opozycji

Dopytywany, czy "przywódcze ambicje" są już za nim, odparł, że już raz był przewodniczącym PO. – To jest takie doświadczeni, to była intensywna owocna kadencja. Wygraliśmy wybory do Senatu, zbudowaliśmy Koalicję Europejską. To była pierwsza próba zjednoczenia opozycji – mówił.

– Proces integracji służy opozycji. Musimy budować zaufanie i przekonać swoich wyborców, że nie trzeba być na jednej liście, żeby wygrać wybory. To jest ten proces, to jest ten czas. Jedna lista to jest zawsze optimum, to jest zawsze coś najlepszego, mówię o pewnym podejściu do wyborów. Jeżeli przedstawiciele partii politycznych, ludzie opozycji mówią „budujemy jedną listę”, to znaczy, że każdy wie, że musi iść na kompromis – mówił polityk.

Kto wygra wybory? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je, bez względu na to, czy doszłoby do ewentualnej współpracy partii opozycyjnych. W sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl zbadano dwa warianty, w których do wyborów może przystąpić opozycja i PiS.

W pierwszym wariancie Zjednoczona Prawica (w tym Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) uzyskała 35,7 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z 25,5 proc. głosów, a trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja z 11,2 proc. głosów.

W drugim wariancie sondażu Zjednoczona Prawica startuje razem z Kukiz'15 i w tym wypadku otrzymuje 35 proc. głosów. Za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie znajduje się Koalicja Obywatelska – 25,7 proc. głosów, a na trzecie miejsce wskazuje koalicja Polski 2050 z PSL-em – 14 proc. głosów.

