Tyszkę zapytano o Kukiza. Padły szczere słowa

Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji, był pytany w Radiu Plus o to, czy rozumie polityczną drogę Pawła Kukiza, z którym współpracował przez wiele lat.

– Szczerze mówiąc nie rozumiem. Nawet trochę szkoda mi tego komentować – stwierdził Tyszka.

Jacek Prusinowski dopytywał, czy jest mu szkoda samego Pawła Kukiza. Poseł Konfederacji potwierdził. – Też. Natomiast życzę mu powodzenia i zdrowia – stwierdził.

Jednocześnie Tyszka stwierdził, że historia dowodzi, że koalicjanci Jarosława Kaczyńskiego bardzo źle kończą. – I to bym na miejscu Pawła uwzględniał. Ale to jest jego droga, niech nią idzie. Ja tego żałuję, żałuję tego projektu, natomiast dzisiaj ci, którzy chcą zakończyć ten szkodliwy dla Polski duopol PO, PiS Kaczyński, Tusk popierają Konfederację (...) Odróżnia nas od innych filozofia podejścia do polityki – mówił.

Tyszka: Konfederacja to jedyne takie ugrupowanie

W dalszej części rozmowy Tyszka przekonywał, że Tusk i Kaczyński "nie mają zielonego pojęcia o gospodarce.

– Fakty są takie, że Sławomir Mentzen jest nie tylko doktorem ekonomii, ale jest przedsiębiorcą, który odniósł bardzo duży sukces prowadząc firmę doradztwa podatkowego. To jest jedyny taki Przewodniczący partii w Polsce. To jest Przewodniczący, który ma styczność z prawdziwą gospodarką – przekonywał poseł.

Tyszka zapewniał, że Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które ma konkretne gospodarcze postulaty. – W Sejmie od dawna leży bardzo istotna dla milionów Polaków ustawa, tanie paliwo. My pokazaliśmy konkretnie, że obniżając VAT na paliwo, akcyzę, likwidując opłatę emisyjną wprowadzoną przez PiS i obniżając opłatę paliwową można o jedną czwartą czyli w tym momencie o 1,50-1,60 obniżyć cenę paliwa – przekonywał.

