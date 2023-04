List sędziów TK. Przyłębska zabrała głos: Od kilku lat trwa nagonka na moją osobę

Pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny napisało list do prezes TK Julii Przyłębskiej. Autorami pisma są Jakub Stelina, Andrzej Zielonacki, Wojciech Sych, Zbigniew Jędrzejewski i Mariusz Muszyński.

W Trybunale Konstytucyjnym trwa spór o to, czy Julia Przyłębska nadal może, w świetle przepisów prawa, pełnić funkcję prezesa TK. Przyłębska chce pozostać na stanowisku do grudnia 2024 r., czyli do końca dziewięcioletniej kadencji sędziowskiej. Argumentuje, że została powołana na prezesa w czasie, gdy przepisy mówiące o sześcioletniej kadencji jeszcze nie obowiązywały. Odmiennego zdania jest część sędziów, która wskazuje na inne argumenty prawne.

List sędziów TK

Sędziowie TK wskazują w swoim nowym liście, udostępnionym w środę przez portal DoRzeczy.pl, że "zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego dotyczy działania zgodnego z prawem, a więc udziału w naradach zwoływanych i kierowanych przez osobę do tego uprawnioną". Podkreślili także, że nigdy nie naruszali zasad funkcjonowania legalnego organu. "Wręcz przeciwnie, w czasie pracy w Trybunale byliśmy wielokrotnie przedmiotem Pani nadużyć, kiedy jako Prezes TK podejmowała Pani działania doprowadzające Trybunał do stanu dysfunkcjonalności" – mogliśmy przeczytać.

"Uważamy, że nie tylko nie posiada Pani prawa do używania tytułu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale też nie ma Pani jakichkolwiek moralnych podstaw do oceny naszego zachowania i złożonego przez nas ślubowania sędziowskiego. Żądamy zaprzestania tego działania" – stwierdzili autorzy listu.

Przyłębska odpowiada

– Mam nadzieję, że uda się Trybunałowi Konstytucyjnemu rozstrzygnąć tę sprawę i wydać wyrok, a przynajmniej rozpocząć postępowanie. (...) Mam nadzieję, że sędziowie zaakceptują stanowisko większości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wyrażone poprzez uchwałę Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczy długości kadencji prezesa TK – powiedziała Julia Przyłębska, która w czwartek była gościem radiowej "Trójki".

Prezes TK podkreśliła, iż nie chce się włączać w medialne dyskusje. – Od kilku lat trwa nagonka na moją osobę, od kilku miesięcy ta nagonka nabrała na sile. Mamy jakiegoś anonimowego informatora mediów, który co rusz to podrzuca niestworzone historie. Staram się do tego nie odnosić. To bardzo przykre, ale uważam, że jako prezes TK, jako sędzia, nie powinnam wchodzić w taką dyskusję – mówiła.

Spór kompetencyjny

Przyłębska poinformowała też, że po majówce trybunał zajmie się sprawą sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski.

– TK wydał w tej sprawie wyrok wiele lat temu i jasno powiedział, że prawo łaski prezydenta RP jest prawem bardzo szerokim i nie można go sprowadzać tylko do ułaskawienia – zauważyła prezes Trybunału Konstytucyjnego.

