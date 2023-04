Elon Musk przybija piątkę z Janem Pawłem II

Nie są może one bardzo optymistyczne, ale pokazują, że podważenie niesławnego wyroku Wade kontra Roe już zmienia sytuację dzieci w prenatalnej fazie życia. Zmienia się także klimat debaty, obrońcy życia wyszli z narożnika, do którego byli spychani przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Zmianę klimatu da się wręcz wyczuć w powietrzu. Jeśli Elon Musk wychodzi przed kamery FOX News i mówi, że aborcja jest złem to znaczy, że naprawdę coś się dzieje.

Jak zatem wyglądają amerykańskie dane? Według informacji podanych przez portal marsz.info średnia liczba miesięcznych aborcji spadła z 82 tysięcy przed decyzją Sądu Najwyższego, do 77 tys. w okresie pół roku po unieważnieniu wyroku. To oznacza, że w ciągu sześciu miesięcy uratowano około 32 tys. osób dopiero rozpoczynających swoje życie.