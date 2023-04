Dania: Rosjanie byli w pobliżu Nord Stream na kilka dni przed wybuchem

Siły zbrojne Danii potwierdziły, że rosyjski statek specjalny znajdował się w pobliżu miejsca wybuchu Nord Stream. Według doniesień, duńska łódź sfotografowała rosyjski statek specjalny SS-750 w pobliżu Nord Stream cztery dni przed wysadzeniem rurociągu.

SS-750 to specjalny statek do prowadzenia operacji podwodnych, który ma na pokładzie mini-łódź podwodną typu AS-26 „Prize”.

Rosjanie przy NS

Duńskie MON nie pokazało zdjęć jednostki specjalnej, powołując się na fakt, że mają one charakter wywiadowczy. Ale na stronie Ministerstwa Obrony Rosji jest zdjęcie SS-750.

Norweskie Dowództwo Obrony podobno potwierdziło również, że 22 września 2022 r. wykonano 26 zdjęć rosyjskiego okrętu z duńskiej łodzi patrolowej w rejonie na wschód od Bornholmu.

Wybuch niszczy gazociąg

26 września 2022 roku spółka Nord Stream poinformowała, że przepustowość obu nitek gazociągu Nord Stream spadła do zera z powodu gwałtownego spadku ciśnienia. W nocy ciśnienie spadło także w gazociągu Nord Stream 2, który biegnie wzdłuż Nord Stream po dnie Bałtyku.

W oświadczeniu spółka eksploatacyjna Nord Stream 2 AG podała, że przyczyną problemu była dziura w rurze. Do zdarzenia doszło w duńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy wschód od wyspy Bornholm.

27 września pojawiła się informacja, że w rejonie gazociągu słychać było wybuchy.

Od samego początku trwały spekulacje co było przyczyną zniszczenia gazociągu. Dość szybko stało się jasne, że był to akt sabotażu. Niedługo po incydencie brytyjski "The Times" opublikował artykuł o tym, że Rosja od kilku tygodni przygotowywała zniszczenia "Nord Stream”.

Z kolei inna publikacja wskazywała jako sprawców grupę Ukraińców, która miała być opłacona przez jednego z oligarchów. Według "The Washington Post", poza Ukrainą, o chęć zniszczenia Nord Stream podejrzewano także Polskę, która była jednym z najzagorzalszych krytyków projektu.

