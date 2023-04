"To mnie denerwuje". Czarzasty mówi o kapłanach

Włodzimierz Czarzasty komentował na antenie Polsatu News zapowiedź prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o obniżce cen paliw na majówkę.

"Mamy dobrą wiadomość na weekend majowy - obniżamy ceny paliw: ON o 12 gr/l, a Pb 95 o 8 gr/l. Życzę Państwu udanego odpoczynku" – napisał Obajtek na Twitterze.

Zniżki dla księży

Tymczasem polityk Lewicy najpierw określił całą obniżkę jako działania "pod publikę", a następnie wskazał, że księżą mają stały rabat na stacjach paliwowych Orlenu. Jego zdaniem jest to sprzeczne z zasadą równości wobec prawa.

– Przypomnę, bo może państwo nie pamiętacie. Będziecie uprzywilejowani na poziomie 12 gr albo 8 gr, przez trzy dni. Księża na przykład są uprzywilejowani na stacjach Orlenu bez przerwy – stwierdził w programie „Graffiti” Polsat News.

Polityk nie poprzestał jednak na krytyce zniżek na paliwo. Wyliczył kolejne "przywilej", które jego zdaniem są niepotrzebne i czynią z kapłanów uprzywilejowane jednostki.

– To mnie denerwuje, dlatego że księża nie płacą cła, dostają gospodarstwa, ziemię za darmo, jak kupują nieruchomości dostają 90 proc. upustu, potem tym handlują, nie płacą podatków, tylko ryczały 148 złotych kwartalnie [płaci - przyp. red.] wikary –powiedział.

Polityk zastrzegł, że nigdy nie był "przeciwko wierze", ale jest za "równością wszystkich grup wobec prawa". – Dlaczego ksiądz ma płacić mniej na stacjach Orlenu? – pytał Czarzasty.

Na uwagę prowadzącego program, który przypomniał, że w pewnym okresie lewica miała i rząd i prezydenta i nie zrobiła nic, aby ukrócić przywileje kleru, Czarzasty odpowiedział, że jest tego świadomy, ale czasu już nikt nie cofnie.

– Jakby lewica była mądra we wszystkich sprawach, to rządziłaby nadal. To, co schrzaniliśmy, to wiemy. Za to przeprosiliśmy, w tej chwili jest nowy rozdział – wskazał.

