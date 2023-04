Premier: Nasi przeciwnicy prowadzą politykę straszenia

W piątek w ramach trasy po Polsce premier Mateusz Morawiecki odwiedził Rawę Mazowiecką (woj. łódzkie), gdzie spotkał się z personelem szpitala św. Ducha. Szef rządu promując akcję "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne" podkreślił, jak ważne jest, aby mieszkańcy średnich i małych miasteczek mieli dostęp do nowoczesnych usług publicznych świadczonych w wysokim standardzie.

Rawski szpital przeszedł niedawno modernizację, której koszt wyniósł ponad 20 mln złotych. Odnowieniu zostały poddane Blok Operacyjny oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 24 marca ukończono budowę nowego budynku, w którym znajduje się blok operacyjny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

Silna Polska bliska ludziom

Przemawiając przed budynkiem szpitala premier Morawiecki podkreślił, że nowoczesny sprzęt to większa szansa na uratowanie życia pacjentów.

– Taki szpital to czyjś tata uratowany po zawale, to zdrowie zapewnione dla członka rodziny, taki szpital to uratowane życie. To szpital, który w tym powiecie daje wielką szansę i nadzieję dla mieszkańców, że mogą być uratowani – powiedział.

Szef rządu podkreślił, że obecna władza dąży do tego, aby także w mniejszych ośrodkach Polacy mogli leczyć się na najnowocześniejszym sprzęcie. Jak powiedział, niedopuszczalne jest, aby polska służba zdrowia podzielona była na "wielkomiejskie wspaniałe szpitale, zapewniające wysoki poziom usług medycznych i na lokalne pustynie". Dodał także, że poprzedni rząd skomercjalizował rawską placówkę, co doprowadziło do "zapaści w usługach medycznych".

– Ten szpital przez Platformę Obywatelską miał być i był skomercjalizowany, a prowadzony był przez prywatne podmioty. Do czego to doprowadziło? Zapytajcie mieszkańców Rawy. Służba zdrowia w tym powiecie ogromnie ucierpiała. Nasi przeciwnicy prowadzą taką politykę na nie, politykę straszenia, krzyczenia – powiedział Morawiecki dodając, że rząd Zjednoczonej Prawicy prowadzi politykę "budowania i tworzenia nowych rozwiązań".

