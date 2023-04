Zgorzelski o lotnisku w Radomiu. "Wylądowały dwa samoloty i więcej nie będzie"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu lotniska Warszawa - Radom. – To dla mnie dowód na to, że zdejmujemy klątwę z Radomia – mówił podczas uroczystości szef rządu.

Nowy port lotniczy nosi nazwę Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 Roku i zostało wybudowane niemal od podstaw. Jego nowoczesny terminal ma powierzchnię 30 tys. mkw. W pierwszych latach działalności port lotniczy ma przyjmować ok. 1 mln pasażerów rocznie. Docelowo mają być to 3 mln podróżujących. Lotnisko ma odciążyć warszawskie Okęcie a w przyszłości także Centralny Port Komunikacyjny.

Zgorzelski o lotnisku Warszawa-Radom

Sceptycznie do nowej inwestycji podchodzi wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Pan Suski (Marek Suski, poseł PiS - red.) powiedział, że jak się lata na południe to lepiej z Radomia bo bliżej – kpił Zgorzelski na antenie Radia ZET.

– Pan chciałby żeby lotnisko było w Płocku? – zapytał prowadzący audycje dziennikarz Bogdan Rymanowski, nawiązując do miejsca urodzenia polityka PSL. – Chciałbym żeby dobrze rozwinąć lotnisko Chopina wraz z lotniskiem Modlin i nie robić głupot – odpowiedział zdecydowanie Zgorzelski.

– A kto startuje z PSL w Radomiu – dopytał następnie dziennikarz. – Jeszcze nie wiem (...) ale ja wiem, że ten patriotyzm lokalny jest oczywisty i też go rozumiem, sam jestem patriotą lokalnym, kocham swoją małą ojczyznę – stwierdził w odpowiedzi wicemarszałek Sejmu. Jednocześnie Zgorzelski podkreślił, że "roztropni politycy z Radomia" zgadzają się z jego wątpliwościami dotyczącymi uzasadnienia lokalizacji lotniska.

– Lotnisko to też projekt biznesowy, ale tam dzisiaj hula wiatr – podkreślił Zgorzelski, kpiąc, że "nie ściągnie się sznurkiem samolotów", aby korzystały z portu lotniczego w Radomiu.

– Ale tam już wylądował wczoraj samolot – podkreślił Rymanowski. – Dwa i już więcej nie będzie, naprawdę sukces biznesowy na miarę pana Suskiego – tłumaczył polityk.

– Tak jak dopłaty w rolnictwie nie spowodują zakończenia kryzysu rolnego, tak samo to, że dwie jaskółki – tak to nazwijmy –wylądowały w Radomiu, to jeszcze nie czynią wiosny – dodał Zgorzelski.

