Muniek Staszczyk: Jak PiS przegra, to co dalej?

W najnowszym wywiadzie dla Interii muzyk stwierdził, że nie odpowiada mu to, w jaki sposób PiS rządzi krajem. Powiedział, że trzecia kadencja "mogłaby doprowadzić do jakiejś totalnej pychy", choć jednocześnie zauważył, że nie widzi dla partii Jarosława Kaczyńskiego alternatywy.

"Ale jak PiS przegra, to co dalej? Kto weźmie ten kraj w swoje ręce i w jakim kierunku to pójdzie? Narrację PiS-u znam i ona mi nie odpowiada. Zawsze patrzę w sposób środkowy i nie mówię, że wszystko PiS zrobił źle, ale trzecia kadencja to nie powinna się zdarzyć, chociaż wszystko w takim kierunku zmierza" – mówi Muniek Staszczyk.

Ostra recenzja stacji TV

Zapytany o to, kogo poprze w jesiennych wyborach, nie wskazał konkretnej partii. Muzyk zaznaczył, że w najbliższym czasie, wraz z żoną, będą się nad tym zastanawiać. Skomentował też sposób przekazywania wiadomości politycznych przez największe kanały informacyjne.

"Nie powiem, na kogo zagłosuję i nie chodzi o żaden strach, tylko szczerze ci mówię, że nie wiem, jeszcze na dziś, mamy kwiecień. Oglądam jednym okiem newsowe rzeczy, ale najbardziej oglądam wypośrodkowane, bo TVN szczeka w swoją stronę, a 'reżimówka' to wiadomo" – podsumował.

Wokalista zdradził, że wybiera stację Polsat. "TVP to wiesz, tego się nie da oglądać. Z kolei TVN ma w sobie dużo takiej nienawiści zakorzenionej. Oglądam Polsat News. Jakoś mi to podpasowało, bo jest takie bardziej wyważone" – mówił w rozmowie z Interią.

Mocna pozycja Kaczyńskiego. Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Zwolenników obozu władzy zapytano o pozycję szefa partii – Jarosława Kaczyńskiego. Zdaniem większości lider Prawa i Sprawiedliwości powinien sprawować to stanowisko najdłużej jak to możliwe.

W sondażu dla tygodnika "Polityka", zrealizowanym przez Kantar Public, ankietowanym zadano pytanie Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska prezesa PiS? Zaledwie 7 proc. wskazało, że tak, jak najszybciej, a kolejne 6 proc., że po najbliższych wyborach parlamentarnych.

Również 6 proc. uważa, że polityk powinien ustąpić po zakończeniu obecnej kadencji na funkcji prezesa, 17 proc. nie wyraziło opinii w tym zakresie. Natomiast aż 64 proc. badanych stwierdziło, że Kaczyński powinien zostać prezesem PiS najdłużej jak to możliwe.

Badanie zrealizowała firma Kantar Public 11-13 kwietnia 2023 r. za pomocą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (1501 osób).

