"Czarnek przekroczył swoje uprawnienia". Łódzki radny zawiadamia prokuraturę

Dziennikarze Radia Zet podali, że przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi i nauczyciel akademicki, profesor Marcin Gołaszewski złożył w piątek doniesienie do prokuratury na polskiego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"Nie będzie pieniędzy na obrażanie Polaków"

Zgłoszenie ma związek z niedawną wypowiedzią ministra dotyczącą finansowania badań przez resort edukacji i nauki. We wtorek szef MEiN powiedział w radiu RMF FM, że nie będzie przychylnie rozpatrywał wniosków o dotacje od instytucji, których przedstawiciele obrażają Polaków. Polityk dodał, że chodzi mu konkretnie o wypowiedzi kierowniczki Centrum Badań Nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Barbary Engelking.

Czarnek powiedział, że profesor przedstawia Polaków jako szmalcowników i w swoich wystąpieniach publicznych na temat historii Żydów polskich nie wspomina o pomocy, jakiej polscy obywatele innych wyznań udzielali prześladowanym Żydom.

– Obrażanie Polaków i narodu polskiego – największych ofiar drugiej wojny światowej – nie jest rolą polskich naukowców utrzymywanych z pieniędzy państwowych. Ja na to pieniędzy nie będę dawał – oświadczył we wtorek minister.

Wywołało to sprzeciw przewodniczącego Rady Miejskiej Łodzi. Mężczyzna zdecydował się złożyć zawiadomienie do prokuratury.

Gołaszewski: Czarnek przekroczył uprawnienia

– Jako środowisko naukowe stajemy w obronie profesor Engelking. Uważamy też, że minister Czarnek przekroczył swoje uprawnienia – powiedział Gołaszewski dziennikarzom Radia Zet.

– To jest nic innego jak próba założenia kagańca naukowcom niepokornym – kontynuował autor zawiadomienia. – Jeżeli pan minister Czarnek myśli, że polska nauka będzie prowadzona na smyczy pana ministra, że polska nauka będzie służyła jednej opcji politycznej albo jakiejkolwiek opcji politycznej, to grubo się myli, bo u podstaw nauki leży wolność i dążenie do prawdy – mówił łódzki radny.

Dziennikarze Radia Zet podali, że w internecie powstała petycja w obronie kierowniczki Centrum Badań Nad Zagładą Żydów. Jak dotąd podpisało się pod nią ponad 300 osób.

W telewizji TVN24 Engelking stwierdziła, że w czasie drugiej wojny światowej Żydzi "nieprawdopodobnie rozczarowali się Polakami". – Polacy mieli potencjał, by stać się sojusznikami Żydów i można było mieć nadzieję, że będą się inaczej zachowywać, że będą neutralni, że będą życzliwi, że nie będą do tego stopnia wykorzystywać sytuacji i nie będzie tak rozpowszechnionego szmalcownictwa – mówiła kierowniczka Centrum Badań Nad Zagładą Żydów.

