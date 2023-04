Sabotaż Igrzysk Olimpijskich? Aktywiści sprzeciwiają się idei wolontariatu

Aktywiści chcą sabotować Igrzyska Olimpijskie we Francji. Uważają, że to skandal, by przy imprezie za prawie 9 mld euro wykorzystywać wolontariuszy.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu zaczną się 26 lipca 2023 roku. Dziennikarze Interii.pl podają, że organizatorzy nie zgłaszają problemów z przygotowaniami i pomimo napiętej z powodu ulicznych protestów sytuacji we Francji impreza odbędzie się bez przeszkód. Niedawno jednak pojawiły się nowe wyzwania. "Fałszywi wolontariusze" W portalu Interia.pl czytamy, że kilka grup aktywistów ogłosiło akcję "fałszywych wolontariuszy". Mają oni zgłaszać się jako ochotnicy do pomocy przy igrzyskach, a w dniach imprezy nie zjawiać się na miejscu i nie wypełniać swoich obowiązków. Niedawno organizatorzy Igrzysk Olimpijskich ogłosili, że do zrealizowania wydarzenia potrzebują 45 tys. pomocników. Aktywiści dostrzegli w tym komunikacie możliwość sparaliżowania imprezy. Grupy aktywistów, o których mowa, to ludzie twierdzący, że za pracę należy się wynagrodzenie, a proszenie o nieodpłatną pomoc przy realizowaniu komercyjnej imprezy jest wykorzystywaniem dobrej woli pomocników. – 45 tys. ludzi wykorzysta się jako siłę roboczą, w skandalicznych warunkach, bezpłatnie, dla zbudowania marki igrzysk, a zyski będą wyłącznie udziałem organizatorów. Nie będzie żadnych korzyści dla finansów publicznych – komentował jeden z aktywistów rozmawiając z dziennikarzami francuskiej gazety "L'Humanité". Impreza za prawie 9 mld euro We francuskiej telewizji informacyjnej France24 wypowiedziała się inna aktywistka. – Uważam za wstyd, że przy budżecie 8,8 miliarda euro Igrzyska Olimpijskie wykorzystują wolontariuszy, prosząc ich o takie zaangażowanie – oceniła. – Chcę pomóc zakłócić te igrzyska, które stwarzają problemy na wszystkich poziomach, zarówno pod względem społecznym, ekonomicznym, bezpieczeństwa, jak i środowiskowym – podsumowała. Organizatorzy igrzysk nie zamierzają jednak rezygnować z darmowych pracowników i zapewniają, że dokładnie zweryfikują wszystkich kandydatów do pomocy oraz, że zabezpieczą się przed ewentualnym sabotażem i strajkami ochotników. "Wszyscy wolontariusze, którym zostanie przyznana akredytacja, zostaną poddani wcześniejszemu postępowaniu administracyjnemu przez uprawnione służby państwowe" – czytamy w oświadczeniu organizatorów. Przypomnijmy, że rząd Ukrainy podjął decyzję o bojkocie zbliżających się igrzysk. Władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sugerują, by zezwolić na udział w imprezie sportowcom z Rosji i Białorusi. Czytaj też:

