Palikot oskarżony. Poseł nie kryła radości: Wspaniale, bo rozpijają

Jan Śpiewak, który zawiadomił prokuraturę o tym, że dwie osoby publiczne reklamują alkohol w mediach społecznościowych, chce, by zapłaciły one wysoką grzywnę. Rezultatem jest akt oskarżenia wobec celebryty Jakuba W. i biznesmena Janusza P. Prokurator oskarżył ich o reklamowanie alkoholu w mediach społecznościowych.

Matysiak: Gdyby Palikot przeczytał ustawę…

Również poseł Paulina Matysiak wzywa w sieci do srogiego rozprawienia się z oskarżonymi przed majestatem prawa. Jej zdaniem linia obrony Janusza Palikota, którą określiła jako "nie chlej, degustuj", jest bardzo słaba.

Matysiak przywołała obowiązujące w Polsce przepisy, zakazujące reklamowania alkoholu. "Gdyby Palikot przeczytał Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to by wiedział, że nie ma tam mowy o chlaniu i degustacji, za to jest sporo o promowaniu i o reklamie" – pouczyła.

Poseł Lewicy: Rozpijają

"I nie można reklamować wódki. Nigdzie. W telewizji, w radio, ani w Internecie. Wspaniale, że prokuratura wszczęła postępowanie, bo jeszcze kilka tygodni temu nie była w stanie przedstawić danych w temacie ścigania za nielegalną reklamę w Internecie" – radowała się.

"Palikot w swoim oświadczeniu napisał: 'Problemem nie jest alkohol sam w sobie - ten towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Problemem są osoby, które nie radzą sobie i uciekają w alkohol lub zastępują nim wszystko inne w życiu'". – wskazała poseł, nie zgadzając się z opinią byłego polityka Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota.

"No cóż, a ja uważam, że problemem są ludzie tacy jak Palikot, którzy kierują swoje reklamy alkoholu do młodych ludzi i rozpijają polskie społeczeństwo, bo taki mają model biznesowy" – grzmiała.

"Brawo. Za Twoje działania w temacie. Wspieram i kibicuję!" – podsumowała polityk, zwracając się do Pawła Śpiewaka.

