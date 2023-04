"Polska najlepszym miejscem do życia". Premier: To jest nasza filozofia

W ramach akcji "Polska jest jedna", premier Mateusz Morawiecki odwiedza w piątek miejscowości województw mazowieckiego i łódzkiego. Szef rządu mówi przede wszystkim o inwestycjach lokalnych. Polityk jeździ po kraju specjalnym autobusem.

Dotychczas Morawiecki wziął udział w otwarciu ciągu głównego trasy S7 na odcinku Lesznowola-Tarczyn, odbył wizytę w Szpitalu Ducha Świętego w Rawie Mazowieckiej, pojawił się na terenie inwestycji, gdzie prowadzona jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zarannej, a także odwiedził rozbudowywane Przedszkole nr 4 w Gostyninie.

Premier uczestniczył też w spotkaniu i konferencji prasowej na terenie budowy Kompleksu Kulturalno-Oświatowego w gminie Staroźreby (powiat płocki, woj. mazowieckie).

Morawiecki: To fundamentalnie ważne

– Lepsze perspektywy dla mieszkańców muszą oznaczać, że tworzymy dostępne instytucje publiczne, które są dla mieszkańców czymś bardzo ważnym. Tu mamy żłobek, przedszkole i bibliotekę gminną, która będzie ogniskować życie kulturalne w tej gminie – stwierdził szef rządu. – Pokazujemy tutaj powstający z budżetu państwa polskiego kolejny żłobek, kolejne przedszkole. Nasza filozofia działania dąży do tego, żeby Polska, w każdym swoim zakątku, była najlepszym miejscem do życia z miejscami pracy – powiedział polityk. – Dla nas to jest fundamentalnie ważne – dodał.

Jak poinformowano, łączny koszt budowy kompleksu kulturalno-oświatowego ze żłobkiem, przedszkolem oraz gminną biblioteką publiczną wynosi około 18 mln złotych. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to 8,5 mln złotych.

– Jakość życia jest jednym z czynników determinujących, czy człowiek chce zostać w danym miejscu, czy szuka miejsca gdzieś indziej – zauważył premier Mateusz Morawiecki.

