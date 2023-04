Tyszka o PSL i Hołowni. "To byłoby dobre"

W czwartek lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przekazali decyzję o wspólnym starcie partii w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Formacje powołają wspólny, koalicyjny komitet wyborczy.

Tyszka: Hołownia i PSL do Tuska

Sojusz ludowców i ugrupowania Hołowni jest szeroko komentowany na polskiej scenie politycznej. Politycy Konfederacji oceniają, że uczciwie wobec wyborców byłoby, gdyby wspomniane formacje zawiązały bliższą współpracę z Platformą Obywatelską. W piątek poseł Stanisław Tyszka podsumował na serwisie Twitter optykę Konfederatów.

"Hołownia z PSL mogą nie przekroczyć progu 8% i jak pokażą to sondaże pójdą na kolanach do Tuska. Uważam, że to by było dobre dla polskiej sceny politycznej. I tak mamy realnie podział na: - PiS z przystawkami, - PO z przystawkami – Konfederację" – napisał poseł Tyszka.

Winnicki: Konfederacja alternatywą

Kolejne sondaże pokazują, że Konfederacja przełamała impas i powróciła na ścieżkę systematycznego wzrostu poparcia.

"Sondaże ostatnio łaskawsze, ale to nie one powodują, że Konfederacja jest trzecią siłą! Wszystkie pozostałe partie po prostu należą do Kaczyńskiego lub Tuska albo w ten czy inny sposób są im podporządkowane. Konfederacja - jedyną alternatywą" – zwrócił niedawno uwagę we wpisie na Facebooku Robert Winnicki.

"Dlatego liczę na Was; jesienią musimy sprawić im wszystkim jeden wielki, «lany poniedziałek» powyborczy!" – napisał prezes Ruchu Narodowego.

Mentzen: Kres systemu PO-PiS

Z kolei Sławomir Mentzen ocenił, że nadchodzi koniec "trwającego już 18 lat systemu PO-PiS".

Prezes Nowej Nadziei podkreślił, że jeżeli ugrupowanie dojdzie to władzy to ukróci podnoszenie i komplikowanie podatków. "Skończy się rozdawnictwo, skończy się upartyjnianie spółek Skarbu Państwa, skończy się ciągłe polowanie przez to państwo na obywateli, pozbawianie nas kontroli nad naszym własnym życiem. To będzie przełom. Punkt zwrotny. Ale musimy dowieźć ten wynik do wyborów. To będzie bardzo trudne, ale to jest realne" – napisał w swoim poście, poruszającym na ten temat.

