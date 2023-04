Amerykański generał: Potencjał militarny Rosji pozostaje wysoki

Wojskowy mówił o tym na posiedzeniu komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA.

Gen. Cavoli zaznaczył, że straty Sił Powietrznych Federacji Rosyjskiej są bardzo małe. – Rosjanie stracili 80 samolotów, mają jeszcze 1000 myśliwców i bombowców. Marynarka wojenna straciła jeden okręt – wyliczał dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie.

– Przez ostatnie 20, 21 dni Rosjanie nie poczynili żadnych postępów w Bachmucie i wokół niego. To dla Rosjan rzeź – stwierdził dodając jednocześnie, że znaczna część rosyjskich sił zbrojnych nie odczuła negatywnego wpływu inwazji na Ukrainie.

Kułeba: Nie należy tego rozpatrywać w kategoriach decydującej bitwy

Oczekiwana wiosenna kontrofensywa ma być szansą dla Ukrainy na odzyskanie jakiejś części terytorium zajmowanego przez siły rosyjskie, które łącznie okupują około jednej piątej kraju.

Część partnerów Ukrainy na Zachodzie obawia się jednak, że jeśli nie uda się jej odzyskać "znaczącego terytorium" zajętego przez Rosję, Kijów będzie zmuszony negocjować z Moskwą z niekorzystnej pozycji.

W piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba spotkał się w Odessie z ministrami spraw zagranicznych państw nordyckich i bałtyckich: Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Szwecji. Przedmiotem rozmowy była m.in. kwestia ewentualnego oddania Ukrainie zachodnich samolotów bojowych, przede wszystkim F-16.

Ukraiński polityk poprosił o przyspieszenie decyzji o rozpoczęciu szkoleń ukraińskich pilotów na samolotach, przede wszystkim F-16. – Powinniśmy zrzucić Rosję z nieba. W tym celu potrzebujemy nie tylko środków obrony powietrznej ale i samolotów bojowych. Są one niezbędne, by przykryć nasze brygady, które pójdą do kontrnatarcia – powiedział Kułeba na wspólnej konferencji prasowej.

Odnosząc się do kwestii prawdopodobnej kontrofensywy Kułeba studził medialne emocje. – Kontrnatarcia nie należy rozpatrywać w kategoriach decydującej bitwy. Decydującą bitwą będzie ta, która doprowadzi do całkowitego wyzwolenia ukraińskich terytoriów – mówił.

– Jeśli potrzebne będzie jedno kontrnatarcie – będzie jedno. Jeśli konieczne będą dwa czy więcej – tak właśnie będzie. To nie jest konflikt, który będzie można zamrozić – wyraził swoje stanowisko.

