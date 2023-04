"To obrzydliwe", "nie ma świętych krów". Awantura polityków w studiu

Jednym z tematów rozmowy polityków w porannej audycji Radia Zet, była kwestia śledztwa wszczętego przez prokuraturę w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 r. przez Donalda Tuska. 11 kwietnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez polityka. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Marek Falenta. Jeden z bohaterów afery taśmowej wyszedł z więzienia jesienią 2021 roku , po odbyciu kary 2,5 roku pozbawienia wolności.

W listopadzie 2022 roku Falenta złożył przeciwko Donaldowi Tuskowi pozew, zawiadomienie ws. przestępstwa i akt oskarżenia. Sprawa ma związek z aferą podsłuchową.

Warszawska Prokuratura Okręgowa wydała komunikat, w którym oświadcza, że wszczęcie postępowania w tej sprawie wynikało z konieczności wykonania czynności protokołowanych, w tym przesłuchania świadków, co zgodnie z art. 307 Kodeksu postępowania karnego nie było możliwe do zrealizowania na etapie czynności sprawdzających. Wskazano, że nie jest prowadzone postępowanie przeciw Donaldowi Tuskowi.

Dyskusja polityków

– Jeżeli pięćdziesiąt sześć osób rzuci czymś brzydkim w człowieka, to może sześć trafi. Nie życzę wam, żeby kogoś z was tak opluwano. Ten człowiek ma rodzinę. Jak możecie to robić? To obrzydliwe, co robicie. Nie macie żadnych granic – powiedział nie kryjąc oburzenia Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Nowej Lewicy.

Odpowiedziała mu Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Zaznaczyła, że "nie ma świętych krów". – Skoro Falenta złożył doniesienie, to prokuratura musi się tym zająć (…) Przyjmuję za fakt komunikat prokuratury w tej sprawie i nie warto snuć dywagacji na ten temat – oceniła poseł PiS.

– Nic się w tej sprawie kupy nie trzyma. Panu Falencie zajęło 9 lat, żeby dojść do wniosku, że ówczesny premier ograniczał mu możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Coś tu jest kompletnym wariactwem — komentował z kolei Michał Kobosko z Polski 2050.

