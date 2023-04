Morawiecki: Nie ma miejscowości "za małych" na inwestycje

Premier objeżdża kraj w ramach akcji "Polska jest Jedna". W tym czasie prezentowane są kolejne inwestycje, realizowane dzięki środkom budżetowym. Jedną z nich jest stacja uzdatniania wody w Blankach.

"Konieczne równe szanse na rozwój"

– Nie ma miejscowości "za małych" na inwestycje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na te miejscowości, które są z dala od wielkich aglomeracji, a które muszą mieć równe szanse na rozwój – powiedział Mateusz Morawiecki podczas porannej konferencji prasowej.

– Jesteśmy przed stacją uzdatniania wody. Ta inwestycja bez rządowego wsparcia nie byłaby możliwa. Ona zapewnia coś, co dla wielu mieszkańców jest rzeczą normalną, ale nie zawsze, dlatego chcemy żeby była to norma – zaznaczył.

– Mijaliśmy jeziora okoliczne, piękne miejsce dla agroturystyki. Jest to przestrzeń do świetnego rozwoju gospodarczego, ale jednak pod warunkiem, że będą odpowiednio zapewnione warunki cywilizacyjne – woda, kanalizacja i drogi – mówił szef rządu.

Jak dodał Morawiecki, to inwestycje, których nie było przez dziesięciolecia, a w niektórych przypadkach nigdy dotąd. – To Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Staramy się robić wszystko, aby każdy zakątek Polski był zadbany, aby był on magnesem przyciągającym ludzi, turystów, którzy zwiększają potencjał gospodarczy danego regionu – zapewnił polityk.

Premier odwiedza kolejne miejscowości

W piątek, 28 kwietnia premier Mateusz Morawiecki odwiedził województwa mazowieckie i łódzkie w ramach akcji "Polska Jest Jedna – Inwestycje lokalne". Polityk jeździ po kraju specjalnym autobusem.

Szef rządu wziął udział w otwarciu ciągu głównego trasy S7 na odcinku Lesznowola-Tarczyn, odbył wizytę w Szpitalu Ducha Świętego w Rawie Mazowieckiej, pojawił się na terenie inwestycji, gdzie prowadzona jest rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zarannej, odwiedził rozbudowywane Przedszkole nr 4 w Gostyninie, a także uczestniczył w spotkaniu i konferencji prasowej na terenie budowy Kompleksu Kulturalno-Oświatowego w gminie Staroźreby.

Ostatnim punktem na piątkowej trasie premiera Morawieckiego był Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

