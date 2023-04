Morawiecki z wizytą w Bartoszycach. "Nie ma nikogo z TVN? No trudno"

Szef rządu chwalił "ogromne inwestycje w drogi" w powiecie bartoszyckim (woj. warmińsko-mazurskie). Dodał, że są to "inwestycje, których praktycznie nigdy ten region nie widział".

– Drodzy mieszkańcy, to jest też moje zobowiązanie, zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, że chcemy kontynuować inwestycje w takie ośrodki. Dlaczego? Tutaj są perły architektury (...), ale prawdziwą perłą są przecież ludzie, mieszkańcy. Chcemy, aby oni tutaj byli, aby widzieli przed sobą perspektywy – mówił.

Morawiecki do PO: Niech przyjadą i spojrzą w oczy dzieciom

Podkreślił, że "Bartoszyce są miastem-symbolem, miastem, w którym jeszcze w roku 2014, 2015, w czasach pana (Donalda - red.) Tuska, bezrobocie sięgało 25 proc". – To tutaj co czwarta rodzina, mama i tata, troszczyli się o to, czy dziecko będzie miało za co kupić podręczniki, czy będzie mogło gdziekolwiek pojechać na wakacje. Wiele rodzin musiało odpowiadać sobie, że nie ma na to pieniędzy – oświadczył.

– Niech liberałowie z Platformy Obywatelskiej przyjadą do Bartoszyc, spojrzą w oczy dzieciom, które pierwszy raz na wakacje pojechały w 2016, 2017 roku. Które bez problemu kupiły sobie podręczniki do nauczania. Te czasy liberałów już minęły, ale cały czas sytuacja w Bartoszycach nie jest tak łatwa, jak w innych częściach Polski, ale chcę powiedzieć, że będziemy robili wszystko, aby życie dzieci, młodzieży, rodzin tutaj w Bartoszycach było coraz bardziej podobne do tego, jakie jest w dużych miastach – powiedział Morawiecki.

– Niech ci ludzie z Platformy, którzy głupoty opowiadali, jak pani (Izabela - red.) Leszczyna, pan (Jan - red.) Grabiec, na temat 500 plus, niech przyjadą i spotkają się z dziećmi i z młodzieżą w Bartoszycach. Jak mają odwagę, niech przyjadą i zapytają, jak wyglądało życie w czasach naszych poprzedników, a jak wygląda teraz i jakie są perspektywy – dodał.

Premier: Może ktoś z TVN? Nie? No trudno

Podczas zadawania pytań przez lokalnych dziennikarzy, premier stwierdził: – Może ktoś z TVN? Jesteśmy w Bartoszycach. Można by zapytać o bezrobocie w czasach Platformy Obywatelskiej. Nie ma nikogo z TVN tutaj? No trudno, pozdrawiamy wszystkich.

