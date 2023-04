Kaczyński ostro o Tusku i Balcerowiczu: Nie wzruszały głodne dzieci

Trwa objazd polityków partii rządzącej po kraju . Odbywa się on pod hasłem "Polska jest Jedna". W ramach akcji prezentowane są kolejne inwestycje lokalne. – Idziemy po drodze do przyszłości. Zrobiliśmy wiele i to są fakty, ale pewne nierówności, które występują, mają szczególne wymiary. W Polsce są różnice w inwestycjach pomiędzy miastem i wsią, ale także regionami – my musimy z tym walczyć – mówił podczas wizyty w Piekoszowie prezes PiS (to zarówno miasto, jak i gmina miejsko-wiejska).

– Hasłem naszych spotkań są słowa "Polska jest Jedna". To odnosi się do Rzeczypospolitej Polskiej, czyli naszej wspólnoty, w której są pewne relacje i gotowość do realizowania wspólnych spraw – zapewnił.



– Donald Tusk opowiada się za ideą liberalną, której ofiarą padają zwykli ludzie. W pewnym momencie ta idea w Polsce triumfowała, a Leszka Balcerowicza nie wzruszały głodne dzieci. My podjęliśmy sprawę głodnych dzieci i o tym trzeba pamiętać. W czasie poprzednich rządów PO-PSL rozwój miał być tylko w dużych miastach, a następnie proces dyfuzji miał się rozszerzać. Ta metoda nigdzie się nie sprawdza i nie jest ona sprawiedliwa – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: To kwestia demokracji

Szef partii rządzącej wskazał, że "Polska powiatowa i Polska gminna była przez rząd PO-PSL zapomniana". – I to potwierdzają samorządowcy. Dziś Polska lokalna się rozwija dzięki inwestycjom m. in. w drogi i w wodociągi. My o małych miejscowościach pamiętamy i pokazujemy to nie poprzez słowa, a czyny. Nam zależy na tym, aby podnieść poziom życia w Polsce lokalnej. To jest sprawa równości i demokracji – podkreślał Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Piekoszowa.

Kaczyński zaznaczył, że możliwość podróżowania z mniejszych ośrodków to podstawowe prawo obywateli, które wielokrotnie nie jest realizowane.

– Wielu samorządowców dziękuje nam, bo polski rząd przekazuję środki gminom na inwestycje. Piekoszów jest tego przykładem, ponieważ z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazano do tej gminy 4 mln zł na kanalizację, drogę, ale także 6 mln zł na punk odpadów – wymieniał prezes PiS.

