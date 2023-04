Opinia prezesa PiS o ustroju Polski. Semka: Zmiana następuje

W ubiegłą sobotę prezes PiS wziął udział w spotkaniu z kadrami partii i mieszkańcami zorganizowanym w Janowie Lubelskim. Rozpoczynając swoje przemówienie lider PiS powiedział, że 2015 roku rozpoczęła się zmiana ustroju Polski, szczególnie ustroju społeczno-gospodarczego. W dalszej części wypowiedzi tłumaczył, co przez to rozumie, starając się wyeksponować różnice w tym zakresie pomiędzy obozem PiS a poprzednimi rządami, które jego zdaniem są zasadnicze.

Semka o PiS

O skomentowanie oceny prezesa PiS został w sobotę poproszony w programie „Salon Dziennikarski” Piotr Semka. Pytanie brzmiało: czy jesteśmy blisko takiego momentu, w którym nie da się wrócić do tego, co było?

– Podstawowe pytanie jest takie, czy PO będzie chciała działać na zasadzie brutalnego łamania prawa. Bo ona wie, że jeśli będzie to robić, to będzie dla tego milcząca akceptacja Brukseli, która nagle nie będzie zauważać żadnego problemu w jakimś zmienianiu ustaw medialnych w 48 godzin czy jakichś innych rzeczy, które jakoś zauważała w latach 2015-2023 – odpowiedział publicysta „Do Rzeczy”.

– Jeżeli PiS rządzi i ma wysokie sondaże, to to jest wynik decyzji Polaków, którzy zdecydowali się na popieranie tej partii. Te ostatnie siedem lat to jest efekt takiego bardzo uważnego dbania przez PiS, aby tej niepisanej umowy z tą dominującą grupą wyborców nie stracić – ocenił Semka.

Semka: Zmiana następuje

Publicysta przypomniał, że czasami dochodziło do konfliktu, i podał przykład „Piątki dla zwierząt”. – Czasami dochodziło do pewnego wycofania się rządu PiS, natomiast to opiera się na tym milczącym pakcie dotyczącym Polski. Pytanie jest, jak będziemy umieć bronić tego, co uzyskano. Czy wyborcy zrozumieją wagę tej zmiany, która nastąpiła. PiS nawet stosunkowo mało mówi o tej zmianie, ale ta zmiana przecież następuje – powiedział.

– Kaczyński zwrócił na nią uwagę w swoim wystąpieniu i teraz pytanie, czy prezes PiS i premier Morawiecki oraz inni politycy będą próbowali wyjaśnić wyborcom, na czym ta zmiana polega i co jest stawką w tej grze. Zmiana ekipy mogłaby spowodować np. zatrzymanie kooperacji militarnej czy zmianę polityki na granicach – mówił Semka.

