Putin: Zbliża się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było

Służby prasowe Kremla poinformowały, że rosyjski przywódca nagrał przemówienie wideo skierowane do uczestników i gości ceremonii rozpoczynającej odliczanie do pierwszego międzynarodowego turnieju Games of the Future (Igrzyska Przyszłości).

– Dzisiaj zaczyna się odliczanie do pierwszego w historii międzynarodowego turnieju Games of the Future, który bez przesady jest wyjątkowym wydarzeniem, jakiego jeszcze nie było – stwierdził Putin.

Zapowiedział, że Igrzyska Przyszłości połączą e-sport i sporty konwencjonalne, turnieje wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a także tradycyjne mecze piłki nożnej, koszykówki, hokeja i MMA, "wszystko na jednej platformie".

Według Putina zawody po raz kolejny udowodnią, że "człowiek nowoczesny, człowiek przyszłości, to jednostka harmonijna, sprawna fizycznie i intelektualnie". – Jestem przekonany, że Igrzyska Przyszłości w pełni ujawnią tę prawdę – dodał.

Putin: Rosja jest z tego dumna

Zwrócił uwagę, że "Rosjanie są dumni z tego, że turniej powstał w Rosji, a cieszący się coraz większą popularnością sport phygital (połączenie słów "physical" oraz "digital", czyli sportu fizycznego z cyfrowym - red.) daje krajowi nowe możliwości, zakres i perspektywy".

Putin podkreślił, że "nie zostało wiele czasu do rozpoczęcia Igrzysk Przyszłości". Życzył uczestnikom turnieju, aby "liczył się dla nich każdy nadchodzący miesiąc i tydzień i skupili się na przygotowaniach, aby za 300 dni wystartować w tym maratonie rywalizacji i pokazać z jak najlepszej strony swoje umiejętności i talenty".

Wydarzenie odbędzie się w Kazaniu w dniach od 23 lutego do 3 marca 2024 r. Moskwa chwali się, że to "nowatorskie widowisko przejdzie do historii, a stolica Tatarstanu stanie się atrakcją dla młodzieży z całego świata".

