Gen. Pacek wskazuje, dlaczego Ukraina nie jest gotowa do dużej kontrofensywy

Generał profesor Bogusław Pacek, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, mówił na kanale YouTube Wirtualnej Polski o szeregu kwestii dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tematem rozmowy była m.in. geostrategiczna i militarna sytuacji Ukrainy oraz Rosji, szczególnie w kontekście ewentualnej kontrofensywy.

Gen. Pacek: Ukraina nie jest gotowa do dużej kontrofensywy

Choć obie walczące strony są zdeterminowane, aby osiągnąć swoje cele drogą militarną, to linia frontu od wielu miesięcy pozostaje niemal niezmieniona. Do tej pory, mimo licznych zapowiedzi, nie doszło też ani do rosyjskiej ofensywy, ani ukraińskiej kontrofensywy.

Generał Pacek podkreślił, że powodów dla których żadna strona nie atakuje jest sporo i było to omawiane wiele razy, ale warto przypomnieć, że intensywne deszcze na wschodniej Ukrainie naprawdę nie sprzyjają działaniom ofensywnym. Poza tym armia Ukrainy nie jest gotowa do przeprowadzenia kontrofensywy na dużą skalę. Tłumaczył też, że Ukraińcy cały czas operują w różnych miejscach frontu wschodniego, który jest obecnie główną areną walk.

– W moim przekonaniu, dopóki Ukraina nie będzie miała istotnego wsparcia do działań w powietrzu, to nie ma mowy o jakimś istotnym odrzuceniu Rosjan. Po różnych sygnalizowanych przez Ukrainę problemach widać, że to jest czas na obronę, a nie czas na wielką kontrofensywę – ocenił generał.

– Ukraińcy mają doświadczenie i wiedzą, że działanie ofensywne wobec wojsk rosyjskich, będzie wymagało dużo większych sił, niż te, które są potrzebne do obrony. Podczas obrony wykorzystuje się specyfikę terenu, infrastrukturę, zabudowania urbanistyczne, a kiedy przejdzie się do nacierania i wypierania na pozycje przeciwnika, to będzie trzeba mieć być może kilka razy więcej sił – przypomniał wojskowy.

Problem kompleksowych zdolności

W dalszej części rozmowy generał mówił, że problem leży nie tylko w ilości sprzętu, ale także w czasie potrzebnym na szkolenia, zgromadzeniu zapasów i logistyce. – To jest problem złożony z bardzo wielu elementów, które razem zebrane powodują zdolności militarne do prowadzenia wojny – powiedział gen. Pacek.

– Ukraina otrzymała ogromnie dużo sprzętu. Można by wyposażyć w trakcie pokoju kilka państw. Wojna jednak pożera tonami amunicję, uszkadza sprzęt – przypomniał, dodając, że władze żadnego z krajów wspomagających Ukrainę, łącznie z USA, nie zdecydowały się na przełomowe dostawy uzbrojenia.

– Jeżeli mówię, że Ukraina nie jest gotowa, to nie dlatego, że nie ma takiego lub innego elementu, tylko jest to problem kompleksowych zdolności. Ukraina potrzebuje jeszcze trochę czasu. Sądzę, że w ciągu kilku miesięcy będzie gotowa, jeśli będzie dalsze wsparcie, szkolenie i pomoc państw, które pomagają – powiedział.

Wojskowy zwrócił także uwagę, że mamy bardzo mało rzetelnych informacji z Rosji. – Rosja nie śpi. Mimo kompromitacji, którą pokazała, to jest potężne państwo. Losy ewentualnej kontrofensywy będą pomyślne tylko wtedy, jeżeli okaże się, że to Ukraina ma dużą przewagę, a nie Rosja po dobrym przygotowaniu – mówił generał.

Prof. wyraził też obawę, że formująca sile pozycje obronne Rosja, być może próbuje wciągnąć wojska Ukrainy w pułapkę kontrofensywy, gdy nie będę one jeszcze do końca przygotowane. Wówczas, przy niepowodzeniu Ukraińców, to siły rosyjskie mogłyby ruszyć ze swoją ofensywą. – Diabeł tkwi w szczegółach, działają wywiady – podkreślił gen. Pacek.

