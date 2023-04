Morawiecki: W tej sprawie decydująca będzie trzecia kadencja

W rozmowie z portalem i.pl szef rządu wskazywał, że przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się wiele osiągnąć, zwłaszcza na polu programów społecznych. Morawiecki przyznał się także do porażki w kwestii budowania mieszkań, choć zaznaczył, ze sytuacja nie jest tak pesymistyczna, jak przedstawia to opozycja. Premier ostrzegł także przed powrotem PO do władzy.

Sukcesy i porażki

Zdaniem Morawieckiego, największy sukces obecnych rządów to "uszczelnienie budżetu i naprawa finansów publicznych". Reforma finansów publicznych dała bowiem możliwość realizowania szeregu programów społecznych - od Rodziny 500+ po 13. i 14. emeryturę.

– To jest praźródło naszych sukcesów – w polityce społecznej, w podniesieniu wydatków na służbę zdrowia, w budowie dróg, modernizacji szkół, szpitali. A także to jest praprzyczyna zwiększonych wydatków na obronność – stwierdził premier.

Morawiecki wskazał także stan realizacji obietnic mieszkaniowych jako największą porażkę rządów Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że choć w ubiegłym roku padł rekord wybudowanych mieszkań - 240 tysięcy (najwięcej w III RP) - to jednak, jak mówi, "uwolnienie energii w budowie mieszkań jest jeszcze przed nami".

– Wierzę, że osiągnięcie poziomu 300 tys. mieszkań oddawanych do użytku jest możliwe za 3-4 lata. W tej sprawie decydująca będzie trzecia kadencja – wskazał.

Morawiecki zadeklarował także, że jeśli Zjednoczona Prawica będzie rządziła trzecią kadencję, zostanie podjęta kolejna próba reformy sądownictwa.

– Tak, podejmiemy taką próbę, choć będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim – powiedział.

Program opozycji

Premiera zapytano również o to, co stanie się z programami społecznymi i gospodarką, jeśli opozycja wróci do władzy. Jak powiedział Morawiecki, "odpowiedź jest prosta", ponieważ "oni już rządzili przez osiem".

– Program naszych poprzedników to polityka „na nie”, a nasz program to polityka „na tak”. My inwestujemy, budujemy, rozwijamy, tworzymy nowe miejsca pracy dla mieszkańców, bez różnicowania regionów. Oni stawiali na rozwój wielkich miast, podczas gdy powiaty i gminy się nie liczyły. Polacy masowo wyjeżdżali na emigrację. To była wielka tragedia dla tych ludzi – stwierdził.

