Była kanclerz Niemiec Angela Merkel uważa, że mimo wojny na Ukrainie jej polityka wobec Rosji była słuszna. Polityk opowiedziała o tym w rozmowie z niemiecką gazetą "ZEIT". Merkel wspomniała także o swoich staraniach zakończenia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w 2014 roku w ramach mińskiego procesu uregulowania sytuacji w Donbasie.

– Aprobuję te dyplomatyczne próby [ugody]. Ku mojemu wielkiemu żalowi było sporo osób, które nie były tak zainteresowane” – powiedziała. Merkel zapewnia, że teraz też "bardzo się martwi" o Ukrainę. – Próbowałam zapobiec tej sytuacji tym, co miałam do dyspozycji. To, że się nie udało, nie jest dowodem na to, że ta próba była błędna – powiedziała była kanclerz.

Komentując realia agendy wewnętrznej w Niemczech, Merkel skarżyła się, że kwestia ochrony klimatu "schodzi na dalszy plan” z powodu wojny na Ukrainie.

Komentarz Podolaka

Wypowiedź byłej kanclerz oburzyła doradcę szefa Kancelarii prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolaka. W ostrym wpisie stwierdził, że "była kanclerz Merkel, która całkowicie uzależniła Europę od rosyjskiej energii, szuka wymówek".

Przywołuje jej słowa o tym, że "zrobiła wszystko, co możliwe, aby zapobiec wojnie". "I dlatego mam... rosyjski tani gaz" – kpi Podolak. "Fantastyczny. W końcu wojna się nie zaczęła, prawda? Autor formatu Mińsk-Normandia kontynuuje: 'Musimy myśleć o negocjacjach, nie wszyscy żołnierze sił pokojowych mają taki sam sposób myślenia jak Putin'. Jedno pytanie. Negocjacje o czym? Znowu o tanim gazie z Rosji? Ale czy musi się to odbywać… kosztem zniszczonych terytoriów ukraińskich i setek tysięcy niewinnych Ukraińców? A co najważniejsze – z kim? Z oficjalnie uznanymi międzynarodowymi zbrodniarzami wojennymi? Czy po 430 dniach brutalnej wojny, naprawdę można tak głęboko gardzić wolnością, tak rażąco ignorować rosyjskie masakry i tak otwarcie nienawidzić prawa Ukrainy do samoobrony? Jeśli nie możesz naprawić błędów z przeszłości, po prostu przestań szukać wymówek i zachęcać agresora" – apeluje ukraiński polityk.

