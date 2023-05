"Jeśli Lewica ma wejść do następnego rządu...". Zandberg wskazał warunek

W poniedziałek, 1 maja Lewica i OPZZ zorganizowały obchody Święta Pracy pod hasłem "Godna praca = godne życie. Walcz o swoje prawa". Wydarzenie odbyło się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Czarzasty: Nie wyobrażam sobie innej Lewicy

– Nie wyobrażam sobie Lewicy bez Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Razem i związków zawodowych – zaznaczył podczas swojego przemówienia współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Jak przychodzi kryzys, to przedsiębiorcy nie wyobrażają sobie działania bez pomocy państwa. Państwo musi być silne. Ludzie, nawet jeżeli nie są bogaci, muszą czuć wsparcie państwa. Nie wyobrażamy sobie prywatyzacji szpitali. Z Lewicą w rządzie będą przedszkola, żłobki i ciepłe posiłki w szkołach. Lewica to budowa mieszkań i dach nad głową bez względu na to, czy masz zdolność kredytową, czy nie. Lewica to skrócenie czasu pracy. To nie tak, że nam wyszło z badań i fokusów, że to fajny temat. Skrócenie czasu pracy to szczęście i bezpieczeństwo – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Zandberg: Oskarżam rząd Morawieckiego

– Płace realne spadają. Miliony polskich pracowników biednieją, a są tacy, którym wiedzie się idealnie. Spójrzcie na zyski i na marże. Rząd na to pozwala. Oskarżam rząd premiera Mateusza Morawieckiego o płaszczenie się przed wielkimi korporacjami – stwierdził współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg. – Jeśli Lewica ma wejść do następnego rządu, to pod warunkiem podwyżek w budżetówce. Dość zaciskania pasa! – wskazał polityk.

– Niektórzy mówią, że PiS jest ugrupowaniem lewicowym. To co tu robią np. związki pracowników sądownictwa? PiS widzi tylko sędziów, a bez pracowników sądów żadna sprawa się nie odbędzie – oznajmiła z kolei Anna Maria Żukowska.

1 maja. Święto Pracy

Święto Pracy to dzień wolny od pracy. 1 maja jako Święto Pracy zostało wprowadzone po raz pierwszy przez komunistyczną II Międzynarodówkę w roku 1889. Święto to obchodzi się współcześnie w wielu krajach na świecie.

W Kościele katolickim od 1955 r. 1 maja obchodzone jest Wspomnienie św. Józefa – Rzemieślnika. Wspomnienie to wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 r. jako alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

