19 lat temu Polska weszła do UE. Przemówienie prezydenta Dudy

W poniedziałek, 1 maja 2023 r. przypada 19. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.

– Mija 19 lat, od kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Jesteśmy uczestnikami europejskiej wolności w pełnym tego aspekcie. To efekt naszej ciężkiej pracy. Dziękuję za to wszystkim naszym rodakom – mówił prezydent Andrzej Duda.

Duda: Polska mówi jednym głosem

Przywódca zaznaczył w swoim oświadczeniu, że Polska, "w każdym przypadku", mówi na arenie międzynarodowej "jednym głosem". – Chcemy, aby ta współpraca była realizowana przez Polskę także na przestrzeni najbliższych lat. Chcemy, abyśmy mogli w Unii Europejskiej załatwiać jak najwięcej spraw w interesie Polski. W pierwszym półroczu 2025 r. będziemy mieć polską prezydencję w Radzie i ważne jest to, żeby na stole postawione były wtedy kwestie dla nas ważne – powiedziała głowa państwa.

Duda podkreślił też, iż w Europie potrzebne jest zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Jego zdaniem, kontynent będzie bezpieczny, kiedy w europejskiej polityce "będzie obecna Ameryka".

19-lecie członkostwa Polski w UE

Wejście Polski oraz dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej – przypomniały służby prasowej Sejmu RP w najnowszym komunikacie.

"Wejście do Unii poprzedził złożony proces akcesyjny, począwszy od etapu stowarzyszeniowego, który rozpoczął się od nawiązania oficjalnych stosunków z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. W lipcu 1992 r. Sejm podjął uchwałę, w której zobowiązał rząd do przygotowania i przedstawienia programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz polski system prawny do wymagań wynikających z postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi" – mogliśmy przeczytać.

Czytaj też:

Jakóbik: Europa musi zrozumieć, że powstrzymanie Rosji jest ważniejsze niż doraźne interesy ekonomiczneCzytaj też:

"Kluczowe elementy umowy". Komisja Europejska potwierdza: Mamy porozumienie