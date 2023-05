"Bez naszej wiedzy". Papież wywołał konsternację w Kijowie

Słowa papieża Franciszka o "sekretnej misji" Watykanu, której celem jest zaprowadzenie pokoju na Ukrainie, wywołały w Kijowie konsternację. Przypomnijmy, że Ojciec święty stwierdził w minioną niedzielę, że "Watykan jest zaangażowany w misję pokojową, mającą na celu zakończenie konfliktu między Rosją a Ukrainą".

– Jestem gotów zrobić wszystko, co trzeba. Obecnie trwa misja, ale nie jest ona jeszcze jawna. Kiedy zostanie ujawniona, podam szczegóły – powiedział papież dziennikarzom podczas lotu do Watykanu. W niedzielę zakończyła się trzydniowa pielgrzymka Franciszka na Węgry.

Zdziwienie w Kijowie

Tymczasem z Kijowa dochodzą głosy, że Ukraina nic nie wie o żadnej watykańskiej misji. Przedstawiciele prezydenta Wołodymyra Zełenskiego są zdziwieni słowami papieża Franciszka.

W komentarzu dla amerykańskiej stacji CNN anonimowy urzędnik mający kontakty z kancelarią prezydenta Ukrainy wprost zaprzeczył twierdzeniom papieża, jakoby Watykan uczestniczył teraz w jakiejś "misji” mającej na celu zakończenie wojny.

– Prezydent Zełenski nie zgodził się na takie rozmowy w imieniu Ukrainy. Jeśli negocjacje mają miejsce, to bez naszej wiedzy i naszego błogosławieństwa – powiedział dziennikarzom.

Rola Watykanu

Papież od samego początku wojny na Ukrainie stara się włączać w działania zmierzające do jej zakończenia. Jesienią ubiegłego roku Franciszek ogłosił, że ułatwił zakrojoną na szeroką skalę wymianę jeńców wojennych między walczącymi stronami.

Na początku lutego tego roku papież ogłosił też chęć "pojednania” przywódców Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zadeklarował gotowość do osobistego spotkania z politykami.

Niedawno papież odwiedził Węgry, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Papież był wielokrotnie zapraszany do odwiedzenia Ukrainy, ale zawsze wskazywał, że jest gotów przyjechać do Kijowa tylko wtedy, gdy pojedzie też do Moskwy.

