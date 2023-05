Dziambor: PiS dalej będzie gmatwać system podatkowy

Szef Wolnościowców nie kryje pesymizmu, jeśli chodzi o przyszłość polskiego systemu podatkowego. Zdaniem Artura Dziambora, będzie on jeszcze bardziej skomplikowany, a Polska ma realne szanse na wyprzedzenie Włoch i stanie się państwem, w którym system obliczania i poboru podatków jest najbardziej nieprzejrzysty we wszystkich państwach OECD.

– PiS dalej będzie gmatwać system podatkowy. Obniżyli stawkę podatku dochodowego, ale dorzucili składkę zdrowotną i kilkadziesiąt innych małych podateczków. Kasyno wygrywa, wielkie zwroty podatku wynikają z tego, że jeden podatek jest niższy. Reszta się dobrze czuje i rozwija, jak PiS chciało. Jeden i ostatni raz, kiedy te zwroty są – powiedział poseł w programie "Graffiti" odnosząc się do wypłaty zwrotów z podatku dochodowego. W tym roku, po reformach systemu (m.in. w ramach Polskiego Ładu) kwoty zwrotów są znacznie wyższe, niż jeszcze kilka lat temu.

Obniżanie podatków

Dziambor uważa jednak, że skoro państwo "zwróciło trochę podatku" to znaczy, że "dużo więcej najpierw pożyczyło". Co więcej, owa rządowa pożyczka zaciągnięta u obywateli odbyła się na "zerowy procent i przy kilkunastoprocentowej inflacji".

– Straciliśmy na tej pożyczce, ale trochę nam oddali – wyjaśnił polityk.

Jak powiedział poseł, celem jego partii jest likwidacja podatku dochodowego. Czy jest to w ogóle możliwe? Zdaniem Dziambora tak, a dowodem na to ma być decyzja Zjednoczonej Prawicy o obniżce podatku PIT z 17 na 12 proc. Jeśli bowiem udało się tego dokonać, to dlaczego podatek nie miałby w końcu zostać całkowicie zlikwidowany.

– Jeśli udało się go obniżyć z 17 na 12 proc., to można też z 12 na siedem, z siedmiu na trzy i z trzech na zero. Oby tak było, to właśnie postulują Wolnościowcy - aby państwo ściągało podatki w inny, bardziej efektywny sposób – wskazał.

