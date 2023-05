Tusk: 4 czerwca rozpoczniemy wielki marsz do zwycięstwa Polski

Wydarzenie zorganizowane było przez m.st. Warszawę oraz Radę Warszawy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W odsłonięciu muralu wziął udział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.



– Jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie z Wami mogę obchodzić ten wyjątkowy dzień – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Mam bardzo osobiste wspomnienia związane z tym świętem – to PO zachęciła wszystkich aby pomyśleć, jak uczcić barwy narodowe i doszło do tego, że 2 maja stał się Dniem Flagi. Dzisiejszy dzień symbolicznie łączy 1 i 3 maja. Ta biało-czerwona flaga symbolizuje to, co udało się wielu pokoleniom Polek i Polaków, a udały się rzeczy wielkie: niepodległość, ta wielka wyprawa do Europy – wskazał polityk.

– Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy to słowo "KONSTYTUCJA" nosili w sercu, ale też na swoich koszulkach podczas demonstracji. Dziękuję Komitetowi Obrony Demokracji, włożyli oni bardzo dużo wysiłku i pokazali odwagę wtedy, kiedy tak wielu zwątpiło – mówił Donald Tusk.

"Marsz do zwycięstwa"

Dalej szef PO zachęcał do udziału w zapowiadanym na 4 czerwca marszu przeciw PiS.

– Istota Konstytucji polega na tym, że jest to codzienne przestrzeganie naszych podstawowych praw. Zanim jesienią pójdziemy do urn wyborczych, każdego dnia będziemy musieli pokazywać jak wielu z nas jest gotowych do obrony prawa, Konstytucji, niepodległości i europejskiej Polski. Wzywam wszystkich na Marsz 4 czerwca po to, żebyśmy głośno powiedzieli tej władzy, że nie pozwolimy, aby nam skradziono demokrację i nasze prawa. 4 czerwca rozpoczniemy wielki marsz do zwycięstwa Polski. Tak jak to było wtedy, kiedy uchwalano naszą pierwszą Konstytucję, gdy Polki i Polacy walczyli o naszą niepodległość czy jak wygrywaliśmy wybory obalając komunizm – wskazywał Tusk.

Lider Platformy nawoływał: – Spotkamy się 4 czerwca w samo południe w Alejach Ujazdowskich, aby przejść na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta. Zapraszam Was wszystkich! Bądźmy tam razem!

