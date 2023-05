Kowalski: Suwerenność Polski jest zagrożona. Kaleta: Sądy to tylko pretekst

– Wierzę w Pana Boga, wierzę w Polskę i Polaków. Dlatego jestem w Suwerennej Polsce Zbigniewa Ziobro, która idzie do wyborów, by twardo walczyć o zagrożoną suwerenność Polski – mówił Kowalski.

Według niego "dziś Frans Timmermans, Ursula von der Leyen i Donald Tusk chcą tego samego, co chcieli liberałowie w latach 90-tych w Polsce". – Oni chcą polskiego ubóstwa i polskiego bezrobocia tylko po to, by grupy cwaniaków i zagraniczne koncerny mogły się wzbogacić – mówił.

– Cynicy z Brukseli i Berlina nie zmienili kursu nawet po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Zakazują nam samochodów spalinowych, instalacji piecyków gazowych, taniego polskiego węgla. Ale oni chcą żyć po staremu, chcą bogacić się naszym kosztem – przekonywał.

– Jako Suwerenna Polska wierzymy w Polskę i jesteśmy jej wierni. I zawsze twardo walczymy o polski interes narodowy – oświadczył Kowalski.

Kaleta: Eurokraci chcą, aby Polska przestała być suwerenna

Z kolei Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że "kiedy totalna opozycja, a raczej targowica, jeździła na skargi do Brukseli, Solidarna Polska przestrzegała, aby nie wchodzić w żadne negocjacje z Komisją Europejską".

– Oskarża się Polskę o upolitycznienie sądownictwa. Tylko, że dziś w Polsce powołuje się sędziów tak samo jak w Hiszpanii. Tam to nikomu nie przeszkadza – stwierdził.

Według niego "sądy są tylko pretekstem do wprowadzenia mechanizmów politycznego szantażu, by państwa które mają inną wizję niż Bruksela czy Berlin spacyfikować blokadą funduszy".

– Eurokraci chcą, aby Polska przestała być suwerenna. Proces ten przyspiesza, dlatego nie możemy się biernie przyglądać, a tym bardziej wchodzić w kolejne kompromisy. Dlatego właśnie powstaje Suwerenna Polska – tłumaczył Kaleta.

Czytaj też:

Konwencja Solidarnej Polski. Wójcik o genezie i dotychczasowej działalności partii