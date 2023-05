Ziobro: Dlatego właśnie potrzebna jest Suwerenna Polska

Lider Suwerennej Polski podkreślał podczas swojego wystąpienia na partyjnym kongresie, że zmiana nazwy ugrupowania ma wskazywać na polityczne priorytety jej działalności. Te zaś są jasne - obrona suwerenności przed działaniami Unii Europejskiej i Niemiec.

– Przyjmujemy od dziś nazwę Suwerenna Polska, żeby podkreślić to, co jest dla nas najważniejsze i najdroższe. I o co zawsze toczyliśmy walkę. To walka o wolne wybory Polaków, by nikt nie podejmował decyzji o nas bez nas – powiedział Zbigniew Ziobro.

Sprzeciw wobec planów UE

Ziobro przestrzegał, że jeżeli polskie społeczeństwo podda się trwającym w UE procesom likwidowania państw narodowych, wtedy w kraju "nie będziemy mieli demokracji, lecz posłuszną Berlinowi Tuskową sitwę". Zdaniem ministra sprawiedliwości, obecnie polska suwerenność jest "dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu".

– Mówimy stanowczo nie jakimkolwiek dalszym ustępstwom wobec bezprawnych żądań Unii Europejskiej wobec Polski. Chcemy Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn - ściśle współpracujących ze sobą, szanujących się suwerennych państw. Nie zaś jednego państwa i likwidacji państw członkowskich – powiedział lider partii.

Ziobro wskazywał, że Suwerenna Polska sprzeciwia się powołaniu europejskiej armii, porzuceniu narodowej waluty i przyjęciu euro, zmianom kulturowym polegającym na niszczeniu rodziny.

– Odrzucamy lansowane przez Unię zepsucie i wynaturzenia, niszczenie rodziny i deprawację dzieci. Nie zgadzamy się na upokarzanie ludzi wierzących. Dlatego przygotowaliśmy ustawę „W obronie chrześcijan” – powiedział minister sprawiedliwości.

Polskie wartości

Ziobro podkreślał, że Polacy chcą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami i że chcą "żyć po swojemu". Chcą być gospodarzami we własnym kraju i nie chcą być pouczani "o praworządności przez unijnych hipokrytów, którzy za łapówki z Kataru i Maroka zapominają o łamaniu tam praw człowieka i torturowaniu więźniów".

– Chcemy, by Polacy mogli bogacić się dzięki własnej pracy i inicjatywie, bez absurdalnych ograniczeń i dyskryminacji. Bo stać nas na największy wysiłek – powiedział.

– Dlatego właśnie potrzebna jest Suwerenna Polska. Polska mądra i roztropna. Dalekowzroczna i przezorna. Rozważna i odważna. Potrzebna jest Suwerenna Polska, która twardo walczy o interesy Polaków. I nie ulega żadnej presji. Której nie można zastraszyć ani przekupić srebrnikami – dodał Ziobro.

