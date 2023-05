A więc jednak "morawieckinflacja"?!

A to oznacza – ni mniej, ni więcej – że całą, i to wyłączną winę za wzrost naszej inflacji ponosi Putin, przyczyniając się do jej wielkiego wzrostu najpierw swoim szantażem gazowym a potem wojną z Ukrainą, no i może jeszcze w pewnym stopniu Unia Europejska – ze swoją oszalałą polityką klimatyczną. Natomiast winy polskiego rządu i Narodowego Banku Polskiego we wzroście polskiej inflacji nie ma żadnej. Literalnie – żadnej!

Tak właśnie brzmi ta nie podlegająca dyskusji narracja ekipy rządowej Mateusza Morawieckiego, od której nie było i – jak się do niedawna wydawało – wciąż nie ma odstępstwa.