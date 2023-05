Kaczyński: Konstytucja 3 Maja stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy

Prezes PiS wskazał Konstytucję 3 Maja jako autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy.

Kaczyński: Konstytucja 3 Maja to powód do dumy

„Konstytucja 3 Maja była pierwszą w historii nowoczesnej Europy oraz drugą w dziejach świata ustawą zasadniczą i jako taka stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy. Mamy zatem czym się szczycić i powinniśmy to robić, a zwłaszcza przypominać światu o tym wspaniałym dorobku naszej myśli prawniczej oraz wielkim osiągnięciu polskiego parlamentaryzmu” – napisał polityk w liście do uczestników uroczystości w Bydgoszczy.

Prezes PiS życzył wszystkim, aby jako obywatele Rzeczpospolitej byli dumni z naszej historii i z naszych osiągnięć oraz, by w codziennej aktywności zawsze mieli w pamięci dbałość o dobro wspólne. „Niech Polska staje się coraz silniejsza, a Ukraina jak najszybciej pokona barbarzyńskiego rosyjskiego agresora, umacniając w ten sposób wolność w naszej części Europy” – napisał Kaczyński.

Przemówienie prezydenta Dudy

Z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie na Placu Zamkowym w Warszawie. W trakcie uroczystości oprócz znaczenia tamtego aktu prawnego – pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji – prezydent mówił m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą oraz przynależności Polski do zachodniego kręgu cywilizacyjnego.

Andrzej Duda nawiązał w swoim wystąpieniu do roku 2014, kiedy zaczęła się wojna rosyjsko-ukraińska. – Dziś na szczęście wokół Ukrainy są tacy, którzy jej pomagają, żeby mogła odeprzeć tego jednego straszliwego agresora. Dziękuję, że takim krajem jesteśmy – mówił Andrzej Duda.

– Jesteśmy dziś ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem. Bo jesteśmy Zachodem. Także i politycznie – mówił. – Może od tamtych dwóch konstytucji należy patrzeć, dlaczego w ogóle zostały uchwalone. Dla wolności, której chcieli Amerykanie, której chcieliśmy my, Polacy. Złoty klucz ustrojowy wolności dla Ameryki okazał się kluczem do wzrostu na skalę światowego mocarstwa. – powiedział.

