"Groźna dla absolutyzmów". Premier Morawiecki o Konstytucji 3 maja

W środę obchodzimy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego była ogromnym osiągnięciem Rzeczpospolitej. Była to zarazem pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie.

Podstawa silnego państwa

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie trzeciomajowej konstytucji w procesie tworzenia nie tylko państwa, ale także narodu. Jak stwierdził, o ile po chrzcie w X wieku "staliśmy się narodem", o tyle uchwalenie Konstytucji 3 maja stworzyło z Polaków naród we współczesnym znaczeniu tego słowa.

Szef rządu wskazał, że uchwalony 232 lata temu dokument miał tworzyć silne państwo, które fundamentem była wspólnota oparta nie tylko na języku i kulturze, ale także na wspólnych wartościach. Rzeczpospolita miała być odporna na obce wpływy. I choć to się nie udało, to jednak idee, które niosła ze sobą Konstytucja 3 maja są dla Polaków ważne także współcześnie.

"Konstytucja majowa miała być fundamentem silnego państwa, którego siła płynie z poczucia przynależności do wspólnoty – tworzonej nie tylko przez język i tradycje, ale też wspólne wartości i prawa. Państwa odpornego na podziały i obce wpływy. Przez to była tak groźna dla absolutyzmów. Tym samym wartościom pragniemy podporządkować nasze życie zbiorowe dzisiaj – i jutro" – napisał Morawiecki na Facebooku.

Powód do dumy

Z okazji rocznicy głos zabrał także prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński napisał w liście o potrzebie dumy z Konstytucji 3 maja. Dokument przyjęty przez naszych przodków był bowiem zupełnie wyjątkowy.

„Konstytucja 3 Maja była pierwszą w historii nowoczesnej Europy oraz drugą w dziejach świata ustawą zasadniczą i jako taka stanowi autentyczny tytuł do uzasadnionej dumy. Mamy zatem czym się szczycić i powinniśmy to robić, a zwłaszcza przypominać światu o tym wspaniałym dorobku naszej myśli prawniczej oraz wielkim osiągnięciu polskiego parlamentaryzmu” – napisał polityk w liście do uczestników uroczystości w Bydgoszczy.

