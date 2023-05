Woś: Nie damy sprowadzić Polski do roli eurowojewództwa

W środę w Warszawie odbyła się konwencja Solidarnej Polski. Jej kulminacyjnym momentem było ogłoszenie przez Zbigniewa Ziobrę zmiany nazwy partii. Od teraz jego ugrupowanie nazywa się Suwerenna Polska. Na naszym portalu jako pierwsi pokazaliśmy spot promujący nową nazwę partii.

Obrona polskich lasów

Podczas swojego wystąpienia wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślał, że Polska to wielkie, wspólne dziedzictwo wszystkich obywateli. To wspólny język, kultura i historia.

– To wysiłek naszych przodków, którzy budowali Rzeczpospolitą, opartą na wolności i równości. Polska to ludzie, ale również ziemia – powiedział polityk i dodał, że eurokraci "chcą dokonać zamachu na polskie lasy, na zarządzanie nimi, na naszą suwerenność".

Woś przypomniał, że już w 2014 roku podjęto próbę zmiany konstytucji w taki sposób, aby umożliwić sprzedaż polskich lasów. Jak powiedział, "stała za tym ekipa niemieckich kolaborantów" mając na myśli polityków Platformy Obywatelskiej. Woś powiedział, że Suwerenna Polska zobowiązała się do obrony polskich lasów i niedopuszczenia do ich sprzedaży.

Fir for 55

Polityk nawiązał także do kontrowersyjnego programu Fit for 55, który w opinii wielu ekspertów doprowadzi do ekonomicznej katastrofy. Oskarżył przy tym polityków polskiej opozycji, którzy mają sprzyjać tym planom.

– Eurokraci oraz opozycja chcą obciążać Polskę i Polaków kosztem szaleństw ideologicznych, szaleństw eurokomunistów. Dlatego trzeba bronić polskich lasów i my je obronimy – wskazał Woś.

– Będziemy bronić polskich interesów w ramach Europy ojczyzn, a nie państwa europejskiego. Nie damy sprowadzić Polski do roli eurowojewództwa. Nie pozwolimy, aby decyzje dot. Polskie zapadały w Berlinie – dodał polityk.

